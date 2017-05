Sep 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.9323 6.1836 5 286 99.9288 6.5016 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 99.8250 6.3987 3 125 99.8250 6.3987 INE649A16FX5 STATE BK OF HYDERABAD 27-Sep-16 99.8000 6.6497 1 15 99.8000 6.6497 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.6963 6.5405 1 50 99.6963 6.5405 INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 99.1565 6.8999 1 25 99.1565 6.8999 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-16 99.1193 7.0503 1 5 99.1193 7.0503 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.0405 6.8002 1 5 99.0405 6.8002 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 98.9615 6.7198 1 5 98.9615 6.7198 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 98.9066 6.6148 3 200 98.9066 6.6148 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 98.9434 6.7203 1 50 98.9434 6.7203 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 98.8707 6.6175 2 125 98.8707 6.6175 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.7755 6.5577 3 600 98.7755 6.5577 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 98.7595 6.5496 10 1100 98.7594 6.5501 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 98.7084 6.5425 5 450 98.7084 6.5425 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 98.6918 6.7198 1 50 98.6918 6.7198 INE434A16OJ3 ANDHRA BK 5-Dec-16 98.5769 6.5865 3 250 98.5804 6.5702 INE528G16I69 YES BK 6-Dec-16 98.5468 6.6449 1 50 98.5468 6.6449 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 98.5083 6.5799 1 75 98.5083 6.5799 INE528G16I36 YES BK 13-Dec-16 98.4232 6.6449 2 150 98.4232 6.6449 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.4144 6.6075 2 250 98.4144 6.6075 INE528G16I44 YES BK 14-Dec-16 98.4055 6.6452 3 150 98.4055 6.6452 INE237A16U38 KOTAK MAH BK 14-Dec-16 98.4233 6.5698 1 100 98.4233 6.5698 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.4026 6.5835 8 1000 98.4064 6.5676 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 98.3897 6.6375 3 300 98.3897 6.6375 INE095A16TY0 INDUSIND BK 15-Dec-16 98.3921 6.6275 2 200 98.3921 6.6275 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 98.3879 6.6451 2 100 98.3879 6.6451 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.3331 6.9451 4 75.9 97.3331 6.9451 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.1990 6.9199 1 20 97.1990 6.9199 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 97.1711 6.9001 1 250 97.1711 6.9001 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 97.0635 6.9450 1 0.5 97.0635 6.9450 INE237A16N60 KOTAK MAH BK 24-Feb-17 97.0273 6.9459 2 1 97.0276 6.9451 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 97.0297 6.9401 2 0.4 97.0297 6.9401 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 96.8641 6.8701 5 150 96.8641 6.8701 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.8143 6.9025 1 0.2 96.8143 6.9025 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 96.6553 6.9399 3 1.7 96.6553 6.9399 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 96.4553 6.9501 1 25 96.4553 6.9501 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 96.2379 7.1701 6 16.3 96.2379 7.1701 INE237A16S24 KOTAK MAH BK 9-Jun-17 94.9890 7.2387 2 200 94.9882 7.2399 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.8809 7.2400 4 21.85 94.8809 7.2400 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 94.7561 7.2400 2 160 94.7561 7.2400 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 94.5286 7.2600 2 150 94.5286 7.2600 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 94.4753 7.2600 2 150 94.4753 7.2600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com