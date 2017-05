Sep 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 99.9821 6.5347 1 50 99.9821 6.5347 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.9819 6.6077 1 25 99.9819 6.6077 INE237A16K55 KOTAK MAH BK 26-Sep-16 99.8745 6.5522 1 25 99.8745 6.5522 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 99.8949 6.4003 1 10 99.8949 6.4003 INE237A16Q67 KOTAK MAH BK 28-Sep-16 99.8599 6.4010 1 5 99.8599 6.4010 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.5142 6.5994 1 5 99.5142 6.5994 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.3134 6.8200 1 25 99.3134 6.8200 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.3008 6.5899 1 5 99.3008 6.5899 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.3176 6.5997 1 5 99.3176 6.5997 INE095A16TM5 INDUSIND BK 01-Nov-16 99.2227 6.6497 1 5 99.2227 6.6497 INE976G16EM5 RBL BK 03-Nov-16 99.1739 6.7564 1 2.5 99.1739 6.7564 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.1000 6.4997 1 25 99.1000 6.4997 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.0904 6.5696 1 5 99.0904 6.5696 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.0657 6.6199 1 5 99.0657 6.6199 INE141A16XD8 OBC 18-Nov-16 98.9336 6.5572 3 200 98.9336 6.5572 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 98.9336 6.5572 6 200 98.9336 6.5572 INE683A16IU4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Nov-16 98.9096 6.8201 1 5 98.9096 6.8201 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 98.8808 6.5576 3 300 98.8808 6.5576 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.8282 6.5572 5 350 98.8282 6.5572 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 98.8124 6.5475 2 50 98.8124 6.5475 INE705A16PI5 VIJAYA BK 01-Dec-16 98.7016 6.5774 3 250 98.7016 6.5774 INE705A16PJ3 VIJAYA BK 09-Dec-16 98.5624 6.5726 2 175 98.5624 6.5726 INE705A16PG9 VIJAYA BK 13-Dec-16 98.4925 6.5725 1 25 98.4925 6.5725 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.4750 6.5726 2 50 98.4750 6.5726 INE562A16IH7 INDIAN BK 16-Dec-16 98.4530 6.5174 2 200 98.4530 6.5174 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 98.2987 6.6497 1 15 98.2987 6.6497 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 97.4784 6.9426 1 10 97.4784 6.9426 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.2267 6.9874 1 50 97.2267 6.9874 INE090A164F6 ICICI BK 03-Mar-17 96.9667 6.9199 1 50 96.9667 6.9199 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 96.8954 6.9200 2 75 96.8954 6.9200 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 97.1348 6.1173 2 20 96.7936 6.8699 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.6704 6.9075 1 15 96.6704 6.9075 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 95.4438 7.2000 3 125 95.4438 7.2000 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 95.3838 7.2100 1 225 95.3838 7.2100 INE090A163I2 ICICI BK 07-Jul-17 94.5286 7.2600 1 100 94.5286 7.2600 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 94.4753 7.2600 1 100 94.4753 7.2600 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 94.3335 7.2600 1 25 94.3335 7.2600 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 93.9517 7.2300 1 0.6 93.9517 7.2300 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.5498 7.1699 2 100 93.5498 7.1699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com