Sep 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 99.9822 6.4982 2 145 99.9822 6.4982 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.3533 6.5995 1 50 99.3533 6.5995 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.3323 6.8152 1 25 99.3323 6.8152 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.3199 6.7550 1 25 99.3199 6.7550 INE976G16EJ1 RBL BK 28-Oct-16 99.3104 6.8500 1 5 99.3104 6.8500 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 04-Nov-16 99.2107 6.5997 1 5 99.2107 6.5997 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 98.9480 6.5773 2 300 98.9480 6.5773 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 98.8967 6.5677 2 1000 98.8967 6.5677 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.8594 6.5800 1 25 98.8594 6.5800 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.8171 6.6201 1 450 98.8171 6.6201 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.8353 6.6173 1 300 98.8353 6.6173 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 98.8353 6.6173 1 200 98.8353 6.6173 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 98.8171 6.6201 1 200 98.8171 6.6201 INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 98.7367 6.5775 3 500 98.7367 6.5775 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 98.6933 6.6200 1 400 98.6933 6.6200 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 98.7115 6.6172 1 400 98.7115 6.6172 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 98.6449 6.5974 3 800 98.6449 6.5974 INE077A16EP8 DENA BK 09-Dec-16 98.5788 6.5777 2 500 98.5788 6.5777 INE092T16363 IDFC BK 09-Dec-16 98.5762 6.5899 3 250 98.5762 6.5899 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 98.5741 6.5998 1 50 98.5741 6.5998 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 98.4710 6.5901 2 50 98.4710 6.5901 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 98.3691 6.6500 4 500 98.3691 6.6500 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.2133 6.6401 1 4 98.2133 6.6401 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 06-Jan-17 98.0049 6.8800 1 250 98.0049 6.8800 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 97.2687 6.9251 1 50 97.2687 6.9251 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 97.0276 6.8599 1 50 97.0276 6.8599 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 96.9970 6.8905 3 190 96.9930 6.8999 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 97.0099 6.8599 2 75 97.0099 6.8599 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 96.9132 6.9200 1 15 96.9132 6.9200 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 96.8703 6.8961 2 125 96.8686 6.9001 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 96.8157 6.8600 2 50 96.8157 6.8600 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 95.2403 7.2099 1 32 95.2403 7.2099 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.0192 7.2200 1 0.4 95.0192 7.2200 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 94.3512 7.2600 1 100 94.3512 7.2600 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 94.3689 7.2600 1 25 94.3689 7.2600 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 94.1444 7.2300 2 100 94.1444 7.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com