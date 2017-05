Sep 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16C70 AXIS BK 14-Oct-16 99.5871 6.5797 1 75 99.5871 6.5797 INE976G16EJ1 RBL BK 28-Oct-16 99.3435 6.7002 1 5 99.3435 6.7002 INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 03-Nov-16 99.2169 6.6997 1 20 99.2169 6.6997 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.8720 6.6098 1 100 98.8720 6.6098 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.8540 6.6118 2 350 98.8539 6.6121 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 98.8422 6.5776 1 250 98.8422 6.5776 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 98.8539 6.6121 1 200 98.8539 6.6121 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 98.7894 6.5777 1 500 98.7894 6.5777 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 98.7719 6.5772 2 300 98.7719 6.5772 INE705A16PI5 VIJAYA BK 01-Dec-16 98.7367 6.5775 2 250 98.7367 6.5775 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 98.7301 6.6123 1 400 98.7301 6.6123 INE092T16363 IDFC BK 09-Dec-16 98.5937 6.5901 1 100 98.5937 6.5901 INE480Q16069 COOPERATIEVE B.A. 19-Dec-16 98.4044 6.6499 2 100 98.4044 6.6499 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 98.3969 6.6074 2 125 98.3969 6.6074 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 98.3963 6.6099 1 25 98.3963 6.6099 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 98.3836 6.5899 1 500 98.3836 6.5899 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 98.3691 6.6500 1 100 98.3691 6.6500 INE238A16O43 AXIS BK 06-Jan-17 98.0117 6.9201 2 100 98.0117 6.9201 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 97.2990 6.9399 1 180 97.2990 6.9399 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.2810 6.9400 2 100 97.2810 6.9400 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.2934 6.9074 1 61 97.2934 6.9074 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.2755 6.9074 1 50 97.2755 6.9074 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.2479 6.9325 1 25 97.2479 6.9325 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 97.0380 6.9201 4 150 97.0380 6.9201 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 97.0149 6.8901 1 25 97.0149 6.8901 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 97.0023 6.9201 1 8 97.0023 6.9201 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 96.8954 6.9200 1 25 96.8954 6.9200 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 96.9085 6.8899 1 1.5 96.9085 6.8899 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.8199 6.8900 1 1.5 96.8199 6.8900 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 96.7396 6.9500 1 50 96.7396 6.9500 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 96.5440 6.9500 1 50 96.5440 6.9500 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 95.5038 7.2201 1 25 95.5038 7.2201 INE237A16S24 KOTAK MAH BK 09-Jun-17 95.0790 7.2381 2 125 95.0777 7.2401 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.9703 7.2400 4 10.7 94.9703 7.2400 INE090A163I2 ICICI BK 07-Jul-17 94.5535 7.2750 1 100 94.5535 7.2750 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 94.4823 7.2750 3 45 94.4823 7.2750 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 94.5110 7.2350 1 25 94.5110 7.2350 INE705A16PD6 VIJAYA BK 01-Sep-17 93.6537 7.1900 1 50 93.6537 7.1900 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.5758 7.1800 2 125 93.5758 7.1800 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 93.4267 7.1934 2 75 93.4254 7.1950 INE434A16ON5 ANDHRA BK 20-Sep-17 93.3051 7.1950 2 50 93.3051 7.1950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com