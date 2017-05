Sep 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16EI3 RBL BK 23-Sep-16 99.9819 6.6077 1 64 99.9819 6.6077 INE705A16ON8 VIJAYA BK 03-Oct-16 99.8030 6.5497 6 400 99.8030 6.5497 INE705A16ON8 VIJAYA BK 03-Oct-16 99.8147 6.7768 2 45 99.8097 6.9592 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 99.3926 6.5605 1 25 99.3926 6.5605 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.3512 6.8102 1 25 99.3512 6.8102 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.3386 6.7505 1 25 99.3386 6.7505 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.1292 6.6799 1 5 99.1292 6.6799 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 98.9857 6.8002 1 5 98.9857 6.8002 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 98.9303 6.5777 6 850 98.9303 6.5777 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 98.9319 6.5678 8 505 98.9319 6.5678 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.8568 6.5952 4 400 98.8568 6.5952 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 98.6061 6.6149 1 40 98.6061 6.6149 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 98.5477 6.5598 2 75 98.5477 6.5598 INE652A16KF6 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-16 98.5175 6.5389 3 100 98.5183 6.5352 INE008A16O74 IDBI BK 20-Dec-16 98.4079 6.6350 1 200 98.4079 6.6350 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 98.4144 6.6075 1 125 98.4144 6.6075 INE238A16O01 AXIS BK 22-Dec-16 98.3812 6.5998 1 100 98.3812 6.5998 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 98.3637 6.5998 1 25 98.3637 6.5998 INE238A16O43 AXIS BK 06-Jan-17 98.0299 6.9202 2 100 98.0299 6.9202 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 97.5405 6.9200 1 25 97.5405 6.9200 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.3000 6.8901 2 15 97.3000 6.8901 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.2208 6.9100 1 5 97.2208 6.9100 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 97.0702 6.9286 1 50 97.0702 6.9286 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 97.0621 6.9049 1 50 97.0621 6.9049 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 97.0567 6.8751 2 150 97.0567 6.8751 INE090A164F6 ICICI BK 03-Mar-17 97.0285 6.9001 1 50 97.0285 6.9001 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 97.0411 6.8699 2 50 97.0411 6.8699 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 97.0390 6.8750 1 25 97.0390 6.8750 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 97.0411 6.8699 1 25 97.0411 6.8699 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 96.9574 6.9000 1 25 96.9574 6.9000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 96.9041 6.9000 2 75 96.9041 6.9000 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 96.9150 6.8750 1 25 96.9150 6.8750 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.8465 6.8700 1 105 96.8465 6.8700 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 96.8376 6.8900 1 4 96.8376 6.8900 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 96.8557 6.8099 1 25 96.8557 6.8099 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 96.7931 6.9500 1 4.75 96.7931 6.9500 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 96.7208 6.8749 1 50 96.7208 6.8749 INE238A16J08 AXIS BK 03-Apr-17 96.3472 7.1701 2 5.4 96.3472 7.1701 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 95.5098 7.2100 1 50 95.5098 7.2100 INE443O16062 CREDIT SUISSE AG 22-Jun-17 94.8294 7.2900 1 100 94.8294 7.2900 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 94.3695 7.2351 1 100 94.3695 7.2351 INE434A16OF1 ANDHRA BK 31-Aug-17 93.6545 7.2100 1 0.1 93.6545 7.2100 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.5930 7.1800 1 125 93.5930 7.1800 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.6352 7.1500 1 25 93.6352 7.1500 INE443O16054 CREDIT SUISSE AG 22-Sep-17 93.1619 7.3400 1 100 93.1619 7.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com