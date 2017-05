Sep 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16K55 KOTAK MAH BK 26-Sep-16 99.9466 6.5005 3 241 99.9466 6.5005 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 99.9464 6.5248 1 25 99.9464 6.5248 INE562A16IC8 INDIAN BK 27-Sep-16 99.9288 6.5016 4 300 99.9288 6.5016 INE092T16439 IDFC BK 21-Nov-16 98.9452 6.5950 2 200 98.9452 6.5950 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 98.9892 6.6552 2 10 98.9960 6.6103 INE092T16413 IDFC BK 22-Nov-16 98.9275 6.5950 3 300 98.9275 6.5950 INE141A16XI7 OBC 22-Nov-16 98.9303 6.5777 1 200 98.9303 6.5777 INE092T16421 IDFC BK 23-Nov-16 98.9098 6.5952 1 125 98.9098 6.5952 INE092T16371 IDFC BK 2-Dec-16 98.7487 6.6073 1 250 98.7487 6.6073 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 98.5444 6.5749 1 500 98.5444 6.5749 INE976G16EP8 RBL BK 15-Dec-16 98.4916 6.7349 1 5 98.4916 6.7349 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 98.4197 6.5851 2 100 98.4197 6.5851 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 98.4384 6.5798 1 25 98.4384 6.5798 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.0539 6.7076 1 50 98.0539 6.7076 INE171A16FZ5 THE FEDERAL BK 11-Jan-17 97.9839 6.8274 1 50 97.9839 6.8274 INE528G16E22 YES BK 14-Feb-17 97.3387 6.9301 2 90 97.3387 6.9301 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.3396 6.8799 1 50 97.3396 6.8799 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.2962 6.9001 1 7 97.2962 6.9001 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 97.2426 6.9000 1 100 97.2426 6.9000 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 97.2643 6.8900 1 25 97.2643 6.8900 INE976G16DT2 RBL BK 1-Mar-17 96.9999 7.1000 1 50 96.9999 7.1000 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 97.0943 6.8699 1 25 97.0943 6.8699 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 97.1324 6.8201 4 175 97.1324 6.8201 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 96.9972 6.8900 1 50 96.9972 6.8900 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 96.9418 6.8950 5 50 96.9418 6.8950 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.9525 6.8701 1 25 96.9525 6.8701 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 96.9305 6.8801 2 100 96.9348 6.8701 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 96.9348 6.8701 1 25 96.9348 6.8701 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 96.8641 6.8701 2 75 96.8641 6.8701 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.8597 6.8801 2 50 96.8597 6.8801 INE976G16DM7 RBL BK 15-Mar-17 96.7444 7.0999 1 25 96.7444 7.0999 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.7583 6.8700 1 50 96.7583 6.8700 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 95.5037 7.1900 2 50 95.5037 7.1900 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 95.0501 7.2000 1 25 95.0501 7.2000 INE090A165I7 ICICI BK 3-Jul-17 94.6988 7.2200 1 25 94.6988 7.2200 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 94.6138 7.2400 1 25 94.6138 7.2400 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 94.4334 7.2201 1 50 94.4334 7.2201 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 94.2160 7.2050 1 6 94.2160 7.2050 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 94.0372 7.2101 2 175 94.0372 7.2101 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.6275 7.1593 2 175 93.6144 7.1750 INE434A16ON5 ANDHRA BK 20-Sep-17 93.3870 7.1400 1 50 93.3870 7.1400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com