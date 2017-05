Sep 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16FX5 STATE BK OF HYDERABAD 27-Sep-16 99.9822 6.4982 2 125 99.9822 6.4982 INE238A16C21 AXIS BK 28-Sep-16 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.8907 6.6594 3 150 99.8859 6.9490 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.8732 6.6201 1 25 99.8732 6.6201 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.6240 6.5599 1 51 99.6240 6.5599 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.4174 6.8998 1 25 99.4174 6.8998 INE528G16D23 YES BK 8-Nov-16 99.2463 6.6000 1 25 99.2463 6.6000 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.1046 6.7301 1 5 99.1046 6.7301 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.0561 6.5624 2 25 99.0561 6.5624 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.0517 6.7201 1 5 99.0517 6.7201 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 98.9961 6.7298 1 5 98.9961 6.7298 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 98.9448 6.5975 3 500 98.9448 6.5975 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 98.9327 6.5628 1 250 98.9327 6.5628 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.9327 6.5628 2 125 98.9327 6.5628 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 98.9286 6.6999 2 10 98.9286 6.6999 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.9238 6.7303 1 5 98.9238 6.7303 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 98.8079 6.5726 2 50 98.8079 6.5726 INE092T16363 IDFC BK 9-Dec-16 98.6801 6.5974 2 250 98.6801 6.5974 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 98.4484 6.6122 1 60 98.4484 6.6122 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 98.4413 6.5674 2 500 98.4413 6.5674 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 98.4384 6.5798 2 75 98.4384 6.5798 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.1096 6.8950 1 500 98.1096 6.8950 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 97.6542 6.8499 1 25 97.6542 6.8499 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.5714 6.7799 1 50 97.5714 6.7799 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 97.4477 6.7801 1 25 97.4477 6.7801 INE112A16JJ5 CORPORATION BK 16-Feb-17 97.4236 6.7500 2 25 97.4236 6.7500 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 97.3244 6.7800 1 25 97.3244 6.7800 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 97.2110 6.7999 1 50 97.2110 6.7999 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.1287 6.8292 3 85 97.1539 6.7675 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.0522 6.7599 2 25 97.0522 6.7599 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 96.9259 6.8499 1 20 96.9259 6.8499 INE090A160H0 ICICI BK 15-May-17 95.6593 7.1699 5 50 95.6593 7.1699 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 95.2183 7.1600 2 75 95.2183 7.1600 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.1117 7.1600 1 1 95.1117 7.1600 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.6723 7.1675 2 125 93.6723 7.1675 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 93.5166 7.2300 2 100 93.5166 7.2300 INE434A16OL9 ANDHRA BK 15-Sep-17 93.4685 7.2051 2 50 93.4685 7.2051 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 93.3614 7.2700 1 15 93.3614 7.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com