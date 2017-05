Sep 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16C21 AXIS BK 28-Sep-16 99.9821 6.5347 1 25 99.9821 6.5347 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.9087 6.6710 6 400 99.9087 6.6710 INE705A16OU3 VIJAYA BK 4-Oct-16 99.8755 6.4999 1 290 99.8755 6.4999 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.0214 6.6800 1 25 99.0214 6.6800 INE092T16421 IDFC BK 23-Nov-16 98.9806 6.5950 1 125 98.9806 6.5950 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.9691 6.6701 1 5 98.9691 6.6701 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.9499 6.6782 2 30 98.9512 6.6702 INE092T16447 IDFC BK 29-Nov-16 98.8741 6.5974 2 500 98.8741 6.5974 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 98.8330 6.5301 2 225 98.8330 6.5301 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 98.7742 6.5648 1 100 98.7742 6.5648 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 98.6329 6.5702 1 25 98.6329 6.5702 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 98.6175 6.5601 2 275 98.6175 6.5601 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 98.4610 6.5576 2 450 98.4610 6.5576 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 98.4581 6.5702 2 25 98.4581 6.5702 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 97.7229 6.7501 1 100 97.7229 6.7501 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 97.6859 6.7551 1 50 97.6859 6.7551 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 97.7053 6.7499 1 50 97.7053 6.7499 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.5977 6.7551 1 95 97.5977 6.7551 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.6171 6.7499 1 95 97.6171 6.7499 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 97.5801 6.7550 1 10 97.5801 6.7550 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.5449 6.7549 1 1 97.5449 6.7549 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.4575 6.7534 2 75 97.4569 6.7550 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.4763 6.7500 1 50 97.4763 6.7500 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.3426 6.8249 1 100 97.3426 6.8249 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 97.3710 6.7500 1 100 97.3710 6.7500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 97.3185 6.7048 1 20 97.3185 6.7048 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 97.2484 6.7500 1 50 97.2484 6.7500 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 97.1991 6.8298 1 100 97.1991 6.8298 INE008A16N67 IDBI BK 1-Mar-17 97.2134 6.7501 1 50 97.2134 6.7501 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.2081 6.7199 1 25 97.2081 6.7199 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 97.1785 6.7500 1 50 97.1785 6.7500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 97.1907 6.7200 1 25 97.1907 6.7200 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 97.1138 6.7798 3 16 97.1138 6.7798 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 97.0655 6.7284 2 30 97.0691 6.7200 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 96.9962 6.7283 2 60 96.9998 6.7199 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 96.9868 6.7499 1 50 96.9868 6.7499 INE691A16LA3 UCO BK 15-Mar-17 96.9694 6.7499 1 50 96.9694 6.7499 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 96.9651 6.8001 1 25 96.9651 6.8001 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.8870 6.7400 1 15 96.8870 6.7400 INE237A16U61 KOTAK MAH BK 27-Mar-17 96.7379 6.8001 1 25 96.7379 6.8001 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 96.7565 6.7600 1 25 96.7565 6.7600 INE090A160H0 ICICI BK 15-May-17 95.6830 7.1600 1 100 95.6830 7.1600 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 95.6550 7.1773 1 75 95.6550 7.1773 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 95.4261 7.1701 1 75 95.4261 7.1701 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 95.3904 7.1700 1 68 95.3904 7.1700 INE705A16PD6 VIJAYA BK 1-Sep-17 93.8430 7.0851 1 50 93.8430 7.0851 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.7610 7.0809 3 131 93.7453 7.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com