Sep 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TI3 INDUSIND BK 03-Oct-16 99.9099 6.5832 1 50 99.9099 6.5832 INE705A16OU3 VIJAYA BK 04-Oct-16 99.8905 6.6686 2 500 99.8905 6.6686 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.4645 6.5503 1 70 99.4645 6.5503 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.4556 6.8894 1 25 99.4556 6.8894 INE691A16KX7 UCO BK 04-Nov-16 99.3455 6.6796 1 5 99.3455 6.6796 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.2227 6.6497 1 5 99.2227 6.6497 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.0373 6.5704 1 30 99.0373 6.5704 INE092T16421 IDFC BK 23-Nov-16 98.9979 6.5977 2 250 98.9979 6.5977 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 98.9915 6.6402 1 5 98.9915 6.6402 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 98.9569 6.7499 1 5 98.9569 6.7499 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 98.9621 6.6001 1 5 98.9621 6.6001 INE237A16U79 KOTAK MAH BK 28-Nov-16 98.9147 6.5653 1 200 98.9147 6.5653 INE476A16RJ7 CANARA BK 02-Dec-16 98.8540 6.5098 1 25 98.8540 6.5098 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 98.7934 6.5558 6 600 98.7949 6.5475 INE238A16F77 AXIS BK 05-Dec-16 98.8155 6.5302 1 50 98.8155 6.5302 INE238A16F69 AXIS BK 06-Dec-16 98.7908 6.5700 1 25 98.7908 6.5700 INE092T16397 IDFC BK 15-Dec-16 98.6076 6.6077 3 375 98.6076 6.6077 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 98.3661 6.6624 2 300 98.3661 6.6624 INE237A16M12 KOTAK MAH BK 04-Jan-17 98.2407 6.6698 1 25 98.2407 6.6698 INE237A16M12 KOTAK MAH BK 04-Jan-17 98.2583 6.6700 1 25 98.2583 6.6700 INE238A16O43 AXIS BK 06-Jan-17 98.1763 6.7802 1 15 98.1763 6.7802 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 97.6102 6.7699 1 25 97.6102 6.7699 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 97.5925 6.7700 1 25 97.5925 6.7700 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.5537 6.7799 4 5.7 97.5537 6.7799 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.4344 6.7682 3 150 97.4338 6.7699 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.4514 6.7700 1 125 97.4514 6.7700 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 97.1879 6.7700 2 125 97.1879 6.7700 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 97.2014 6.7800 1 25 97.2014 6.7800 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 97.1160 6.7744 5 41 97.1055 6.7999 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 97.1220 6.7600 1 25 97.1220 6.7600 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 97.1323 6.7351 1 25 97.1323 6.7351 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 97.1436 6.7500 1 25 97.1436 6.7500 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 97.0780 6.7401 1 25 97.0780 6.7401 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.0696 6.7600 1 25 97.0696 6.7600 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.0654 6.7700 1 14.5 97.0654 6.7700 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 96.9956 6.7699 1 100 96.9956 6.7699 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 97.0280 6.7350 1 25 97.0280 6.7350 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 96.9869 6.7901 1 25 96.9869 6.7901 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 96.9998 6.7199 1 25 96.9998 6.7199 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.9043 6.7400 2 75 96.9043 6.7400 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 95.5930 7.1001 2 25 95.5930 7.1001 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 95.4998 7.0781 3 250 95.5047 7.0700 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 95.2164 7.0800 1 4.1 95.2164 7.0800 INE238A16M86 AXIS BK 03-Jul-17 94.8050 7.1945 1 2.4 94.8050 7.1945 INE237A16T72 KOTAK MAH BK 23-Aug-17 93.9136 7.1900 1 2 93.9136 7.1900 INE705A16PD6 VIJAYA BK 01-Sep-17 93.8430 7.0851 2 50 93.8430 7.0851 INE705A16PD6 VIJAYA BK 01-Sep-17 93.8601 7.0851 1 25 93.8601 7.0851 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 93.7377 7.1299 1 100 93.7377 7.1299 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 93.6571 7.1033 2 150 93.6766 7.0800 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 93.6736 7.1040 2 125 93.6936 7.0800 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 93.6575 7.0825 1 25 93.6575 7.0825 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 93.4728 7.2000 2 100 93.4728 7.2000 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 93.5576 7.0800 1 50 93.5576 7.0800 INE237A16U95 KOTAK MAH BK 20-Sep-17 93.3984 7.2266 2 106 93.4467 7.1700 INE237A16U87 KOTAK MAH BK 27-Sep-17 93.2834 7.2200 1 25 93.2834 7.2200 INE237A16V03 KOTAK MAH BK 28-Sep-17 93.2575 7.2300 1 100 93.2575 7.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com