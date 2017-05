Sep 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.9266 6.7027 3 300 99.9266 6.7027 INE705A16OU3 VIJAYA BK 4-Oct-16 99.9083 6.7002 1 300 99.9083 6.7002 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.5321 6.5995 1 50 99.5321 6.5995 INE092T16314 IDFC BK 28-Oct-16 99.4774 6.6121 1 25 99.4774 6.6121 INE976G16EJ1 RBL BK 28-Oct-16 99.4925 6.6494 1 5 99.4925 6.6494 INE090A169C2 ICICI BK 4-Nov-16 99.3601 6.5300 1 50 99.3601 6.5300 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.2641 6.5999 1 5 99.2641 6.5999 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.2553 6.5204 1 5 99.2553 6.5204 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.1730 6.6165 2 15 99.1689 6.6499 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.1283 6.5504 1 5 99.1283 6.5504 INE652A16KV3 STATE BK OF PATIALA 23-Nov-16 99.0243 6.5389 1 50 99.0243 6.5389 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 98.9812 6.7087 3 35 98.9750 6.7500 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 98.9327 6.5625 7 1000 98.9336 6.5572 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 98.9340 6.5547 13 550 98.9340 6.5547 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 98.9329 6.5615 1 150 98.9329 6.5615 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 98.9155 6.5606 8 600 98.9127 6.5775 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 98.9156 6.5598 1 150 98.9156 6.5598 INE705A16PI5 VIJAYA BK 1-Dec-16 98.8808 6.5576 2 100 98.8808 6.5576 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 98.8611 6.5701 1 50 98.8611 6.5701 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 98.8577 6.5900 1 25 98.8577 6.5900 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 5-Dec-16 98.8106 6.5576 4 500 98.8106 6.5576 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 98.8124 6.5475 3 400 98.8124 6.5475 INE008A16I98 IDBI BK 5-Dec-16 98.8048 6.5899 3 75 98.8048 6.5899 INE705A16PJ3 VIJAYA BK 9-Dec-16 98.7443 6.5374 8 500 98.7443 6.5374 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 98.7405 6.5575 2 200 98.7405 6.5575 INE649A16FS5 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-16 98.7381 6.5701 1 50 98.7381 6.5701 INE528G16I44 YES BK 14-Dec-16 98.6525 6.5599 1 50 98.6525 6.5599 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 98.6505 6.5698 1 15 98.6505 6.5698 INE649A16FT3 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-16 98.6616 6.5150 1 5 98.6616 6.5150 INE092T16397 IDFC BK 15-Dec-16 98.6253 6.6073 2 125 98.6253 6.6073 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 98.6391 6.5400 1 50 98.6391 6.5400 INE238A16O01 AXIS BK 22-Dec-16 98.5161 6.5450 3 100 98.5150 6.5499 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 98.4112 6.5475 4 300 98.4112 6.5475 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 98.4034 6.5802 1 20 98.4034 6.5802 INE237A16V11 KOTAK MAH BK 29-Dec-16 98.3908 6.5600 1 100 98.3908 6.5600 INE526V16036 ABU DHABI COMMERCIAL BK 29-Dec-16 98.2516 7.1376 2 100 98.2516 7.1376 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.4830 6.7800 1 25 97.4830 6.7800 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.4514 6.7700 1 75 97.4514 6.7700 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 97.3167 6.8001 1 25 97.3167 6.8001 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 97.3069 6.6900 1 50 97.3069 6.6900 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 97.2088 6.8499 1 75 97.2088 6.8499 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.2289 6.7551 2 75 97.2269 6.7601 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.1910 6.8501 1 25 97.1910 6.8501 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.2081 6.7634 2 15 97.2134 6.7501 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 97.1406 6.8000 1 25 97.1406 6.8000 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.1230 6.8001 1 50 97.1230 6.8001 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.0494 6.8501 1 25 97.0494 6.8501 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 97.0808 6.7750 1 25 97.0808 6.7750 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.0002 6.7999 1 75 97.0002 6.7999 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.0049 6.8301 1 25 97.0049 6.8301 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 96.9651 6.8001 1 25 96.9651 6.8001 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.8951 6.8000 1 25 96.8951 6.8000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 96.9082 6.8100 1 25 96.9082 6.8100 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 96.4466 7.2300 5 37.15 96.4466 7.2300 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 95.4640 7.0500 2 200 95.4640 7.0500 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 95.4816 7.0500 1 75 95.4816 7.0500 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 95.4112 7.0501 2 200 95.4112 7.0501 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 95.2468 7.0601 1 175 95.2468 7.0601 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.2357 7.0501 4 485 95.2357 7.0501 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.2565 7.0449 1 75 95.2565 7.0449 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 95.1067 7.0600 1 175 95.1067 7.0600 INE238A16M86 AXIS BK 3-Jul-17 94.8634 7.1349 1 2 94.8634 7.1349 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 94.3970 7.0800 1 100 94.3970 7.0800 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 94.2589 7.0800 1 100 94.2589 7.0800 INE237A16T72 KOTAK MAH BK 23-Aug-17 93.9746 7.1350 1 1.4 93.9746 7.1350 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.7589 7.1250 2 100 93.7589 7.1250 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 93.6428 7.1000 1 100 93.6428 7.1000 INE434A16OL9 ANDHRA BK 15-Sep-17 93.6762 7.0400 1 25 93.6762 7.0400 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 93.4770 7.1950 1 100 93.4770 7.1950 INE095A16TZ7 INDUSIND BK 20-Sep-17 93.3642 7.2871 2 35 93.3596 7.2925 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.2574 7.2900 3 200 93.2531 7.2950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 