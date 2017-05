Sep 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 99.9457 6.6076 3 455 99.9466 6.5005 INE705A16OU3 VIJAYA BK 4-Oct-16 99.9288 6.5016 1 200 99.9288 6.5016 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 99.5114 6.4005 3 550 99.5114 6.4005 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.2934 6.6601 1 5 99.2934 6.6601 INE503A16DQ3 DCB BK 17-Nov-16 99.1080 7.3002 1 5 99.1080 7.3002 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.0727 6.5698 2 655 99.0727 6.5699 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.0009 6.9500 1 25 99.0009 6.9500 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.0009 6.9500 1 25 99.0009 6.9500 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.0079 6.5313 5 155 98.9374 7.0003 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 98.9988 6.5915 3 60 98.9600 6.8498 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 98.9750 6.7500 1 5 98.9750 6.7500 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 98.9750 6.7500 1 5 98.9750 6.7500 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 98.9569 6.7499 1 5 98.9569 6.7499 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 98.8652 6.6501 1 25 98.8652 6.6501 INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 98.8388 6.4003 3 170 98.8388 6.4003 INE092T16363 IDFC BK 9-Dec-16 98.7503 6.5988 1 100 98.7503 6.5988 INE705A16PJ3 VIJAYA BK 9-Dec-16 98.7650 6.5202 2 100 98.7650 6.5202 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.6910 6.3700 2 75 98.6910 6.3700 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.7459 6.3501 1 25 98.7459 6.3501 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 98.5996 6.4001 1 25 98.5996 6.4001 INE237A16V11 KOTAK MAH BK 29-Dec-16 98.4082 6.5601 1 200 98.4082 6.5601 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.3635 6.6732 2 300 98.3619 6.6798 INE090A168D2 ICICI BK 30-Dec-16 98.3884 6.5700 1 25 98.3884 6.5700 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 98.2826 6.7852 1 200 98.2826 6.7852 INE705A16OV1 VIJAYA BK 3-Jan-17 98.2647 6.7849 2 150 98.2647 6.7849 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.6521 6.7508 2 50.75 97.6523 6.7501 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 97.6279 6.7699 1 100 97.6279 6.7699 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.5043 6.7699 2 40 97.5043 6.7699 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.4970 6.7413 5 350 97.5120 6.6999 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.4695 6.7687 3 107 97.4690 6.7700 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.4193 6.7616 3 117 97.3939 6.8299 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 97.4061 6.7499 1 25 97.4061 6.7499 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.2484 6.7500 1 2 97.2484 6.7500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 97.2099 6.8026 4 92 97.2229 6.7701 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 97.2130 6.7949 1 50 97.2130 6.7949 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.2068 6.8106 3 33.5 97.2110 6.7999 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 97.1663 6.7800 1 25 97.1663 6.7800 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 97.1284 6.8299 1 10 97.1284 6.8299 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.1610 6.7501 1 5 97.1610 6.7501 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.1017 6.8092 2 25.25 97.1385 6.7201 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 97.0048 7.0000 2 125 97.0048 7.0000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.1045 6.7601 2 75 97.1045 6.7601 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.1610 6.7501 1 25 97.1610 6.7501 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 97.0879 6.8000 2 6 97.0879 6.8000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.0344 6.7607 11 351.15 97.0390 6.7500 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 97.0549 6.7125 3 50 97.0709 6.6750 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.0134 6.8101 1 25 97.0134 6.8101 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 97.0107 6.7754 3 145 97.0151 6.7651 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 96.9203 6.7825 2 50 96.9060 6.8150 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 96.9040 6.7799 3 77 96.9040 6.7799 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 96.9694 6.7499 1 25 96.9694 6.7499 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 96.7912 6.7600 15 50 96.7912 6.7600 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 95.5883 6.9900 1 50 95.5883 6.9900 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 95.4847 7.0450 1 75 95.4847 7.0450 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 95.4103 7.0800 1 5.7 95.4103 7.0800 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 95.3021 7.1399 1 10 95.3021 7.1399 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.2868 7.0800 1 21 95.2868 7.0800 INE238A16M86 AXIS BK 3-Jul-17 94.8776 7.1399 1 7.4 94.8776 7.1399 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 94.9107 6.9900 1 50 94.9107 6.9900 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 94.6622 7.0727 2 275 94.7213 6.9900 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 94.6626 7.0000 1 100 94.6626 7.0000 INE237A16T72 KOTAK MAH BK 23-Aug-17 93.9602 7.1750 1 6 93.9602 7.1750 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.9279 6.9400 1 25 93.9279 6.9400 INE237A16U95 KOTAK MAH BK 20-Sep-17 93.6343 6.9900 1 100 93.6343 6.9900 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.4904 7.0400 2 50 93.4904 7.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 