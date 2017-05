Oct 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.5952 6.4501 1 25 99.5952 6.4501 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 99.5777 6.4497 1 25 99.5777 6.4497 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.1747 6.7498 1 5 99.1747 6.7498 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.0106 6.5132 3 75 99.0066 6.5398 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 98.8952 7.0303 1 5 98.8952 7.0303 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 98.9472 6.4727 4 400 98.9472 6.4727 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 98.9589 6.4000 1 5 98.9589 6.4000 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 98.9192 6.3302 2 150 98.9192 6.3302 INE090A165D8 ICICI BK 5-Dec-16 98.9125 6.3699 2 50 98.9125 6.3699 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 98.8217 6.4956 3 500 98.8217 6.4956 INE705A16PG9 VIJAYA BK 13-Dec-16 98.7590 6.4600 1 1 98.7590 6.4600 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.7420 6.3701 1 100 98.7420 6.3701 INE008A16K94 IDBI BK 15-Dec-16 98.7459 6.3501 1 50 98.7459 6.3501 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 98.5975 6.4899 1 290 98.5975 6.4899 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 98.5344 6.4633 2 750 98.5329 6.4698 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 98.4974 6.4746 2 115 98.4974 6.4746 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 98.4512 6.6001 1 150 98.4512 6.6001 INE526V16036 ABU DHABI COM BK 29-Dec-16 98.3474 7.0498 1 100 98.3474 7.0498 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 98.4800 6.5509 3 100 98.4887 6.5127 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.4296 6.6176 3 200 98.4828 6.3899 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.4974 6.4002 1 50 98.4974 6.4002 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 98.3574 6.6985 1 200 98.3574 6.6985 INE171A16GA6 THE FEDERAL BK 2-Jan-17 98.3402 6.7698 3 195 98.3402 6.7698 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.2426 6.6625 2 450 98.2426 6.6625 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 97.7010 6.7100 1 1 97.7010 6.7100 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.6574 6.7351 1 8 97.6574 6.7351 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 97.5941 6.7149 1 75 97.5941 6.7149 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.5520 6.7349 1 30 97.5520 6.7349 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.4872 6.7201 1 100 97.4872 6.7201 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 97.4412 6.7499 1 1 97.4412 6.7499 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 97.2835 6.7497 1 100 97.2835 6.7497 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.3186 6.6601 1 25 97.3186 6.6601 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.2536 6.6500 1 0.35 97.2536 6.6500 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.1570 6.7599 1 25 97.1570 6.7599 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.1132 6.6976 2 50 97.0975 6.7351 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 97.1286 6.6199 1 4 97.1286 6.6199 INE434A16NI7 ANDHRA BK 17-Mar-17 97.0773 6.6600 1 25 97.0773 6.6600 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 95.8450 6.9400 1 75 95.8450 6.9400 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 93.8800 7.0606 4 125 94.0272 6.8800 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 93.7549 7.0472 2 125 93.8774 6.9000 INE434A16OL9 ANDHRA BK 15-Sep-17 93.8441 6.9000 1 25 93.8441 6.9000 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 93.5588 7.1797 2 100 93.5588 7.1797 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.3382 7.2768 1 250 93.3382 7.2768 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 93.6102 6.9400 3 200 93.6102 6.9400 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 93.4577 7.0975 2 200 93.4577 7.0975 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com