Oct 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.7900 6.4009 1 2 99.7900 6.4009 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 99.2689 6.4004 1 5 99.2689 6.4004 INE683A16IU4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Nov-16 99.2344 6.4000 1 5 99.2344 6.4000 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 02-Dec-16 98.9646 6.4725 1 75 98.9646 6.4725 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 98.9840 6.3499 1 25 98.9840 6.3499 INE092T16371 IDFC BK 02-Dec-16 98.9652 6.5802 1 5 98.9652 6.5802 INE238A16F51 AXIS BK 02-Dec-16 98.9761 6.3998 1 5 98.9761 6.3998 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 98.9296 6.3697 2 150 98.9296 6.3697 INE077A16EL7 DENA BK 05-Dec-16 98.9296 6.3697 2 100 98.9296 6.3697 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 05-Dec-16 98.9246 6.3998 1 100 98.9246 6.3998 INE528G16I44 YES BK 14-Dec-16 98.7742 6.3799 4 100 98.7742 6.3799 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.7514 6.4097 1 75 98.7514 6.4097 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 98.6591 6.3600 1 25 98.6591 6.3600 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 98.5523 6.4599 2 250 98.5523 6.4599 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 98.5405 6.3601 1 50 98.5405 6.3601 INE171A16GA6 THE FEDERAL BK 02-Jan-17 98.3605 6.7599 3 195 98.3605 6.7599 INE705A16OT5 VIJAYA BK 02-Jan-17 98.4106 6.5500 2 100 98.4106 6.5500 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 09-Jan-17 98.2602 6.6626 2 100 98.2602 6.6626 INE008A16K37 IDBI BK 03-Feb-17 97.7712 6.8201 1 50 97.7712 6.8201 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 97.6820 6.8201 1 100 97.6820 6.8201 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.6810 6.7173 1 50 97.6810 6.7173 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.5218 6.8201 1 175 97.5218 6.8201 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.5065 6.7150 3 102.5 97.5084 6.7099 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 97.4508 6.8200 1 25 97.4508 6.8200 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 97.4954 6.6501 1 25 97.4954 6.6501 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 97.4716 6.7149 1 25 97.4716 6.7149 INE237A16N60 KOTAK MAH BK 24-Feb-17 97.4348 6.7199 1 0.5 97.4348 6.7199 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 97.3184 6.7500 1 50 97.3184 6.7500 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 97.3009 6.7500 1 100 97.3009 6.7500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 97.3393 6.6513 2 78 97.3281 6.6801 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 06-Mar-17 97.2484 6.7500 1 50 97.2484 6.7500 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 97.2994 6.6650 1 25 97.2994 6.6650 INE691A16KZ2 UCO BK 06-Mar-17 97.2484 6.7500 1 25 97.2484 6.7500 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 97.2309 6.7500 1 75 97.2309 6.7500 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 97.2708 6.6501 1 2.25 97.2708 6.6501 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 97.1988 6.7000 2 50 97.1988 6.7000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.2110 6.6700 1 25 97.2110 6.6700 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 97.1373 6.6400 1 1 97.1373 6.6400 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 97.1164 6.6899 1 25 97.1164 6.6899 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 97.0063 6.7049 1 1.5 97.0063 6.7049 INE443O16070 CREDIT SUISSE AG 12-Jun-17 95.3136 7.1500 2 100 95.3136 7.1500 INE238A16M60 AXIS BK 05-Jul-17 95.0686 6.9100 1 25 95.0686 6.9100 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 94.6626 7.0000 1 40 94.6626 7.0000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.0439 6.8799 2 100 94.0439 6.8799 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 93.7794 7.0382 2 125 93.7456 7.0790 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 93.6175 6.9900 1 100 93.6175 6.9900 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 93.6364 6.9875 1 100 93.6364 6.9875 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.3548 7.2777 1 50 93.3548 7.2777 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 93.6441 6.9200 1 15 93.6441 6.9200 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 93.6441 6.9200 1 10 93.6441 6.9200 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 93.4768 7.0950 1 100 93.4768 7.0950 INE238A16P00 AXIS BK 29-Sep-17 93.6109 6.9200 1 25 93.6109 6.9200 =============================================================================================== *: Crores