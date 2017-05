Oct 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A161C9 ICICI BK 14-Oct-16 99.8474 6.1982 1 100 99.8474 6.1982 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.7949 6.2513 1 100 99.7949 6.2513 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.6217 6.3002 2 145 99.6217 6.3002 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.6096 6.2198 1 25 99.6096 6.2198 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.6217 6.3002 1 5 99.6217 6.3002 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 07-Nov-16 99.4292 6.3496 1 25 99.4292 6.3496 INE503A16DQ3 DCB BK 17-Nov-16 99.2459 6.4497 1 50 99.2459 6.4497 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.1086 6.6997 1 5 99.1086 6.6997 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.0427 6.2999 1 75 99.0427 6.2999 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 99.0057 6.3201 1 25 99.0057 6.3201 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 98.9555 6.3161 6 749 98.9548 6.3201 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 05-Dec-16 98.9450 6.3800 1 100 98.9450 6.3800 INE238A16F69 AXIS BK 06-Dec-16 98.9329 6.3499 1 25 98.9329 6.3499 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 98.8714 6.4099 1 146 98.8714 6.4099 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 98.8138 6.3502 1 265 98.8138 6.3502 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.7968 6.3502 3 470 98.7968 6.3502 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 98.7968 6.3502 1 100 98.7968 6.3502 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 98.7799 6.3498 1 100 98.7799 6.3498 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.7837 6.3298 2 75 98.7837 6.3298 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 98.7742 6.3799 1 50 98.7742 6.3799 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 98.5089 6.4999 1 25 98.5089 6.4999 INE705A16OT5 VIJAYA BK 02-Jan-17 98.4351 6.5199 1 100 98.4351 6.5199 INE238A16G84 AXIS BK 01-Feb-17 97.8635 6.6962 1 2.75 97.8635 6.6962 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.7099 6.6834 1 7.5 97.7099 6.6834 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.6759 6.5299 2 100 97.6759 6.5299 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.6588 6.5300 1 50 97.6588 6.5300 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.6382 6.5401 1 17 97.6382 6.5401 INE434A16MZ3 ANDHRA BK 22-Feb-17 97.5438 6.5649 1 4 97.5438 6.5649 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 97.4107 6.6001 1 75 97.4107 6.6001 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 97.3686 6.6650 1 25 97.3686 6.6650 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 06-Mar-17 97.3526 6.5301 2 100 97.3526 6.5301 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 97.3278 6.5499 1 1 97.3278 6.5499 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 97.2737 6.5999 1 25 97.2737 6.5999 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 96.9237 6.6199 2 200 96.9237 6.6199 INE090A164H2 ICICI BK 01-Jun-17 95.7672 6.7500 1 100 95.7672 6.7500 INE090A163H4 ICICI BK 02-Jun-17 95.7503 6.7499 1 25 95.7503 6.7499 INE434A16OB0 ANDHRA BK 09-Jun-17 95.6008 6.8000 1 50 95.6008 6.8000 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.5810 6.7500 1 50 95.5810 6.7500 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 95.5157 6.8001 1 50 95.5157 6.8001 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.5304 6.7499 2 30 95.5304 6.7499 INE443O16062 CREDIT SUISSE AG 22-Jun-17 95.3152 6.9000 1 50 95.3152 6.9000 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 94.6672 6.9699 1 25 94.6672 6.9699 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.1542 6.7850 1 100 94.1542 6.7850 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 93.8607 6.9200 1 100 93.8607 6.9200 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 93.6940 6.9200 1 100 93.6940 6.9200 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.3805 7.2679 3 300 93.3745 7.2750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com