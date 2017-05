Oct 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A161C9 ICICI BK 14-Oct-16 99.8610 6.3507 1 100 99.8610 6.3507 INE238A16C70 AXIS BK 14-Oct-16 99.8636 6.2318 1 50 99.8636 6.2318 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.8090 6.3499 1 90 99.8090 6.3499 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.6680 6.3991 1 100 99.6680 6.3991 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.6371 6.3305 1 200 99.6371 6.3305 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 99.6217 6.3002 6 475 99.6217 6.3002 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.6205 6.3202 3 400 99.6205 6.3202 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.6217 6.3002 3 190 99.6217 6.3002 INE092T16314 IDFC BK 28-Oct-16 99.6205 6.3202 3 75 99.6205 6.3202 INE976G16EM5 RBL BK 03-Nov-16 99.5251 6.4506 1 5 99.5251 6.4506 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.4166 6.2997 1 5 99.4166 6.2997 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.1264 6.5648 1 25 99.1264 6.5648 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.1481 6.4003 1 5 99.1481 6.4003 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.1035 6.3497 1 5 99.1035 6.3497 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.0864 6.3498 1 5 99.0864 6.3498 INE238A16F51 AXIS BK 02-Dec-16 99.0104 6.4002 1 5 99.0104 6.4002 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 98.9702 6.3298 1 75 98.9702 6.3298 INE095A16UC4 INDUSIND BK 06-Dec-16 98.9585 6.2975 5 650 98.9585 6.2975 INE090A163D3 ICICI BK 09-Dec-16 98.8988 6.3502 1 50 98.8988 6.3502 INE705A16OP3 VIJAYA BK 12-Dec-16 98.8514 6.3300 1 100 98.8514 6.3300 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.8175 6.3301 1 100 98.8175 6.3301 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 98.6674 6.3199 4 150 98.6653 6.3302 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 98.5832 6.3200 1 40 98.5832 6.3200 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.4935 6.5681 2 125 98.5315 6.3999 INE095A16UD2 INDUSIND BK 04-Jan-17 98.4255 6.4876 2 100 98.4255 6.4876 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 09-Jan-17 98.3409 6.4820 2 125 98.3409 6.4820 INE008A16K37 IDBI BK 03-Feb-17 97.9046 6.5099 2 50 97.9046 6.5099 INE008A16K45 IDBI BK 06-Feb-17 97.8533 6.5100 1 0.1 97.8533 6.5100 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 97.8192 6.5099 1 25 97.8192 6.5099 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 97.7137 6.4699 1 25 97.7137 6.4699 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.6658 6.5100 2 0.3 97.6658 6.5100 INE008A16N59 IDBI BK 23-Feb-17 97.5638 6.5101 1 0.1 97.5638 6.5101 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 97.4604 6.4701 2 75 97.4604 6.4701 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 97.4359 6.4900 1 50 97.4359 6.4900 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 97.3280 6.5925 4 250 97.3280 6.5925 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 97.2767 6.5925 2 50 97.2767 6.5925 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.2465 6.4999 2 75 97.2465 6.4999 INE090A163H4 ICICI BK 02-Jun-17 95.7672 6.7500 1 250 95.7672 6.7500 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.5668 6.7999 1 25 95.5668 6.7999 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.5220 6.7901 2 50 95.5220 6.7901 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 94.5582 6.8200 2 200 94.5582 6.8200 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 94.5507 6.8300 1 100 94.5507 6.8300 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 94.5298 6.8800 2 50 94.4847 6.9400 INE528G16I10 YES BK 31-Aug-17 94.0968 6.9600 2 5.6 94.0968 6.9600 INE238A16O27 AXIS BK 04-Sep-17 94.1424 6.8200 1 50 94.1424 6.8200 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.1623 6.7750 3 225 94.1623 6.7750 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 94.0431 6.8200 1 25 94.0431 6.8200 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 94.0267 6.7800 1 25 94.0267 6.7800 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 93.9606 6.8200 2 150 93.9606 6.8200 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 93.9771 6.8200 1 25 93.9771 6.8200 INE090A165J5 ICICI BK 19-Sep-17 93.8610 6.8600 1 0.45 93.8610 6.8600 INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 93.7302 6.8200 2 50 93.7302 6.8200 INE238A16P18 AXIS BK 03-Oct-17 93.6549 6.8500 1 25 93.6549 6.8500 INE095A16UB6 INDUSIND BK 06-Oct-17 93.4099 7.0550 5 225 93.4099 7.0550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com