Oct 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16355 IDFC BK 25-Oct-16 99.6829 6.4505 6 500 99.6829 6.4505 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 99.6360 6.3498 2 200 99.6360 6.3498 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.6903 6.2995 1 5 99.6903 6.2995 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.6903 6.2995 1 5 99.6903 6.2995 INE562A16IE4 INDIAN BK 1-Nov-16 99.5697 6.3095 1 150 99.5697 6.3095 INE652A16LD9 STATE BK OF PATIALA 15-Nov-16 99.3825 6.2997 1 5 99.3825 6.2997 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.3552 6.5800 1 5 99.3552 6.5800 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.0620 6.4002 1 25 99.0620 6.4002 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 98.9525 7.0252 1 5 98.9525 7.0252 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 99.0397 6.3198 2 75 99.0397 6.3198 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 98.9861 6.3364 2 150 98.9856 6.3398 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 5-Dec-16 98.9800 6.3752 2 100 98.9800 6.3752 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 98.8092 6.3751 1 10 98.8092 6.3751 INE976G16EN3 RBL BK 16-Dec-16 98.8062 6.3000 7 100 98.8062 6.3000 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 98.6781 6.3501 2 200 98.6781 6.3501 INE171A16GA6 THE FEDERAL BK 2-Jan-17 98.4697 6.5200 1 50 98.4697 6.5200 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 98.4905 6.4300 2 50 98.4905 6.4300 INE691A16KY5 UCO BK 5-Jan-17 98.4393 6.4299 1 50 98.4393 6.4299 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 6-Jan-17 98.4029 6.5099 2 125 98.4029 6.5099 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.4065 6.4950 2 35 98.4065 6.4950 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.3586 6.4799 3 115 98.3586 6.4799 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 97.8362 6.5101 1 100 97.8362 6.5101 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.7032 6.5499 2 100 97.7032 6.5499 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.7306 6.4700 1 25 97.7306 6.4700 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 97.6148 6.5100 1 25 97.6148 6.5100 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 97.5288 6.4674 1 50 97.5288 6.4674 INE095A16TJ1 INDUSIND BK 28-Feb-17 97.4641 6.5950 2 300 97.4641 6.5950 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 97.4828 6.5000 2 75 97.4828 6.5000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.4659 6.5000 1 75 97.4659 6.5000 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.4490 6.4999 1 100 97.4490 6.4999 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 97.4490 6.4999 1 25 97.4490 6.4999 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 97.3983 6.4999 1 50 97.3983 6.4999 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 97.3441 6.5950 2 200 97.3441 6.5950 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 97.3814 6.4999 1 50 97.3814 6.4999 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 97.3814 6.4999 1 25 97.3814 6.4999 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 97.2948 6.5899 2 250 97.2948 6.5899 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.3307 6.5001 1 25 97.3307 6.5001 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.2633 6.5000 1 25 97.2633 6.5000 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 97.1623 6.5001 1 100 97.1623 6.5001 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 97.1669 6.4499 1 25 97.1669 6.4499 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.0740 6.5099 1 100 97.0740 6.5099 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.0191 6.5201 1 50 97.0191 6.5201 INE503A16DO8 DCB BK 1-Jun-17 95.5367 7.1950 2 50 95.5367 7.1950 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 95.7872 6.7450 1 250 95.7872 6.7450 INE434A16OB0 ANDHRA BK 9-Jun-17 95.6594 6.7600 3 250 95.6594 6.7600 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 95.6349 6.7999 1 75 95.6349 6.7999 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.1921 6.8200 2 100 94.1921 6.8200 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 94.0842 6.7900 1 25 94.0842 6.7900 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 93.9605 6.8400 1 100 93.9605 6.8400 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 93.7826 6.8550 1 25 93.7826 6.8550 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.7362 6.8900 2 100 93.7362 6.8900 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.7818 6.8950 2 100 93.7860 6.8900 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 93.7330 6.8550 1 50 93.7330 6.8550 INE528G16I77 YES BK 5-Oct-17 93.6220 6.8500 1 12 93.6220 6.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com