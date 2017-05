Feb 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 99.9844 5.6949 1 485 99.9844 5.6949 INE095A16TJ1 INDUSIND BK 28-Feb-17 99.9838 5.9140 4 112 99.9838 5.9140 INE683A16II9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Mar-17 99.9682 5.8053 1 100 99.9682 5.8053 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 99.9678 5.8784 1 50 99.9678 5.8784 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 99.9366 5.7889 2 170 99.9366 5.7889 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 99.9365 5.7981 1 25 99.9365 5.7981 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 99.8870 5.8988 1 125 99.8870 5.8988 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 99.8712 5.8826 2 75 99.8719 5.8521 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 99.8709 5.8978 1 25 99.8709 5.8978 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 99.8225 5.9002 2 250 99.8225 5.9002 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 99.8231 5.8803 1 200 99.8231 5.8803 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.7581 5.9005 2 250 99.7581 5.9005 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 99.7602 5.8492 1 25 99.7602 5.8492 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.7433 5.8710 1 100 99.7433 5.8710 INE691A16LA3 UCO BK 15-Mar-17 99.7442 5.8504 1 100 99.7442 5.8504 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.7704 5.2498 1 25 99.7704 5.2498 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 99.7123 5.8507 1 30 99.7123 5.8507 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.5255 6.0006 1 10 99.5255 6.0006 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 99.4775 6.3905 1 25 99.4775 6.3905 INE092T16801 IDFC BK 25-Apr-17 99.0158 6.3650 2 300 99.0158 6.3650 INE092T16785 IDFC BK 26-Apr-17 98.9187 6.9998 1 5 98.9187 6.9998 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 98.9816 6.3651 3 75 98.9816 6.3651 INE683A16JJ5 THE SOUTH INDIAN BK 28-Apr-17 98.9581 6.4050 7 650 98.9581 6.4050 INE092T16975 IDFC BK 28-Apr-17 98.9645 6.3652 2 250 98.9645 6.3652 INE095A16VM1 INDUSIND BK 28-Apr-17 98.9742 6.3050 4 175 98.9742 6.3050 INE092T16959 IDFC BK 4-May-17 98.8618 6.3671 2 300 98.8622 6.3648 INE092T16967 IDFC BK 9-May-17 98.7770 6.3651 1 80 98.7770 6.3651 INE237A16X01 KOTAK MAH BK 15-May-17 98.6884 6.3000 1 200 98.6884 6.3000 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 98.6241 6.3651 1 25 98.6241 6.3651 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 98.5921 6.4348 1 250 98.5921 6.4348 INE238A16Q58 AXIS BK 19-May-17 98.6700 6.1499 1 25 98.6700 6.1499 INE503A16DX9 DCB BK 22-May-17 98.5178 6.5374 3 100 98.5178 6.5374 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.6208 6.1500 1 25 98.6208 6.1500 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 98.5067 6.3600 1 8.1 98.5067 6.3600 INE434A16OT2 ANDHRA BK 26-May-17 98.4997 6.3176 4 850 98.4997 6.3176 INE095A16VZ3 INDUSIND BK 26-May-17 98.4904 6.3574 7 400 98.4904 6.3574 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 98.4488 6.3199 2 200 98.4488 6.3199 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 98.2532 6.4249 1 8.1 98.2532 6.4249 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 98.2443 6.3949 1 8.1 98.2443 6.3949 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 96.7951 6.5325 1 300 96.7951 6.5325 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.8003 6.3500 2 50 96.8003 6.3500 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 96.3970 6.3750 1 200 96.3970 6.3750 INE528G16J76 YES BK 27-Feb-18 93.7163 6.7050 2 50 93.7163 6.7050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com