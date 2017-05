Mar 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 99.9666 6.0975 2 50 99.9666 6.0975 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 99.9677 5.8967 1 9.5 99.9677 5.8967 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 99.9354 5.8986 1 25 99.9354 5.8986 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 99.8709 5.8978 3 400 99.8709 5.8978 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 99.8709 5.8978 1 25 99.8709 5.8978 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 99.8547 5.9013 1 100 99.8547 5.9013 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 99.8547 5.9013 1 85 99.8547 5.9013 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 99.8493 6.1209 1 2.5 99.8493 6.1209 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.7903 5.9001 1 50 99.7903 5.9001 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 99.7420 5.9008 1 50 99.7420 5.9008 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 99.6938 5.9003 1 100 99.6938 5.9003 INE095A16VD0 INDUSIND BK 24-Mar-17 99.6277 6.1999 1 5 99.6277 6.1999 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.5385 6.0439 2 75 99.5456 5.9505 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 99.5456 5.9505 1 25 99.5456 5.9505 INE683A16JJ5 THE SOUTH INDIAN BK 28-Apr-17 98.9676 6.6799 1 5 98.9676 6.6799 INE683A16JK3 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-17 98.7005 6.4075 2 500 98.7005 6.4075 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 98.6674 6.3201 2 7.8 98.6674 6.3201 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 98.6632 6.2600 1 40 98.6632 6.2600 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 98.6421 6.3602 1 5 98.6421 6.3602 INE095A16WA4 INDUSIND BK 23-May-17 98.5700 6.3798 5 1125 98.5700 6.3798 INE238A16L79 AXIS BK 26-May-17 98.5236 6.3600 1 5 98.5236 6.3600 INE434A16OV8 ANDHRA BK 29-May-17 98.4900 6.2876 2 50 98.4900 6.2876 INE683A16JL1 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-17 98.4473 6.3964 3 500 98.4476 6.3951 INE526V16143 ABU DHABI 30-May-17 98.3903 6.6350 4 200 98.3903 6.6350 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.4198 6.3699 2 100 98.4198 6.3699 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 98.3561 6.3547 1 75 98.3561 6.3547 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 97.7154 6.4650 1 10 97.7154 6.4650 INE092T16983 IDFC BK 4-Aug-17 97.2849 6.5300 1 135 97.2849 6.5300 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 97.2587 6.3899 1 50 97.2587 6.3899 INE443O16104 CREDIT SUISSE AG 31-Aug-17 96.7735 6.6499 1 100 96.7735 6.6499 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.8812 6.2500 3 99 96.8812 6.2500 INE090A165J5 ICICI BK 19-Sep-17 96.5431 6.4700 1 0.25 96.5431 6.4700 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 96.3920 6.4749 1 25 96.3920 6.4749 INE443O16112 CREDIT SUISSE AG 31-Oct-17 95.7437 6.6501 1 100 95.7437 6.6501 INE095A16VR0 INDUSIND BK 1-Feb-18 94.1703 6.7049 1 25 94.1703 6.7049 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 93.9090 6.6500 2 50 93.9090 6.6500 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 93.9251 6.6500 1 50 93.9251 6.6500 INE528G16J84 YES BK 1-Mar-18 93.7163 6.7050 2 85 93.7163 6.7050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com