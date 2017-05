Mar 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 99.9841 5.8044 1 25 99.9841 5.8044 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 99.9528 5.7454 1 25 99.9528 5.7454 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 99.8889 5.7995 1 25 99.8889 5.7995 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.8889 5.7995 1 25 99.8889 5.7995 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.8889 5.7995 1 15 99.8889 5.7995 INE095A16SE4 INDUSIND BK 20-Mar-17 99.8113 5.7505 1 5 99.8113 5.7505 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 99.6832 5.8000 1 5 99.6832 5.8000 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 99.6307 6.1497 1 25 99.6307 6.1497 INE092T16785 IDFC BK 26-Apr-17 99.0515 6.9904 1 5 99.0515 6.9904 INE976G16FC3 RBL BK 28-Apr-17 99.0478 6.8803 1 5 99.0478 6.8803 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.0314 6.3749 1 25 99.0314 6.3749 INE434A16OY2 ANDHRA BK 5-May-17 99.0113 6.1776 2 500 99.0113 6.1776 INE528G16K08 YES BK 5-May-17 99.0006 6.2451 6 225 99.0006 6.2451 INE528G16J92 YES BK 8-May-17 98.9503 6.2452 8 350 98.9503 6.2452 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 98.5368 6.2299 1 75 98.5368 6.2299 INE092T16991 IDFC BK 5-Jun-17 98.4685 6.3077 3 500 98.4685 6.3077 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 98.4841 6.2424 1 75 98.4841 6.2424 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 98.4693 6.2351 1 75 98.4693 6.2351 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 98.3383 6.2300 1 50 98.3383 6.2300 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 98.0522 6.3050 1 43.5 98.0522 6.3050 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 97.8715 6.3000 1 25 97.8715 6.3000 INE528G16J68 YES BK 1-Sep-17 96.9504 6.4501 1 50 96.9504 6.4501 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.9684 6.2699 1 100 96.9684 6.2699 INE434A16OD6 ANDHRA BK 8-Sep-17 96.9057 6.2999 1 50 96.9057 6.2999 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 96.7234 6.4400 5 25 96.7234 6.4400 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 96.4964 6.4333 3 75 96.4902 6.4450 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 95.3122 6.6000 1 6 95.3122 6.6000 INE095A16VH1 INDUSIND BK 11-Dec-17 95.1896 6.6350 1 50 95.1896 6.6350 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 94.9269 6.5900 2 50 94.9269 6.5900 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 94.9180 6.5799 1 25 94.9180 6.5799 INE237A16X43 KOTAK MAH BK 9-Feb-18 94.2077 6.6200 1 25 94.2077 6.6200 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 93.9963 6.6800 1 50 93.9963 6.6800 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 93.9648 6.6600 1 50 93.9648 6.6600 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 93.8869 6.6200 1 75 93.8869 6.6200 INE092T16AF6 IDFC BK 7-Mar-18 93.7910 6.6200 1 50 93.7910 6.6200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com