Mar 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 99.9836 5.9870 2 290 99.9836 5.9870 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 99.9836 5.9870 2 225 99.9836 5.9870 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 99.9836 5.9870 1 75 99.9836 5.9870 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 99.9841 5.8044 1 75 99.9841 5.8044 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.9836 5.9870 1 25 99.9836 5.9870 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 99.9194 5.8922 2 50 99.9181 5.9836 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.9192 5.9032 1 75 99.9192 5.9032 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.9023 5.9492 1 50 99.9023 5.9492 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 99.8832 6.0974 1 10 99.8832 6.0974 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 99.8386 5.9006 2 400 99.8386 5.9006 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.8225 5.9002 2 25.5 99.8225 5.9002 INE683A16JH9 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-17 99.8413 5.8018 1 5 99.8413 5.8018 INE608A16NT3 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-17 99.5807 6.1482 5 850 99.5809 6.1446 INE528G16K24 YES BK 25-Apr-17 99.2105 6.1800 1 125 99.2105 6.1800 INE095A16VM1 INDUSIND BK 28-Apr-17 99.1745 6.2003 1 5 99.1745 6.2003 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 98.6039 6.3801 1 25 98.6039 6.3801 INE503A16DY7 DCB BK 31-May-17 98.5655 6.4002 1 50 98.5655 6.4002 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.5753 6.2801 1 200 98.5753 6.2801 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.5965 6.2599 2 100 98.5965 6.2599 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 98.4548 6.2951 1 50 98.4548 6.2951 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.1280 6.3301 1 73 98.1280 6.3301 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 98.0847 6.3074 1 43.5 98.0847 6.3074 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 97.6212 6.4451 1 15 97.6212 6.4451 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 97.0122 6.2801 2 150 97.0122 6.2801 INE090A162J2 ICICI BK 11-Sep-17 96.8581 6.4000 1 25 96.8581 6.4000 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 96.5629 6.4000 1 50 96.5629 6.4000 INE238A16P34 AXIS BK 17-Oct-17 96.1969 6.5000 1 50 96.1969 6.5000 INE705A16PM7 VIJAYA BK 6-Nov-17 95.8848 6.5001 1 25 95.8848 6.5001 INE095A16UZ5 INDUSIND BK 6-Dec-17 95.2784 6.6500 1 25 95.2784 6.6500 INE238A16P91 AXIS BK 22-Dec-17 95.0875 6.5476 3 300 95.0875 6.5476 INE095A16VR0 INDUSIND BK 1-Feb-18 94.3048 6.7000 2 50 94.3048 6.7000 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 93.9275 6.6100 11 120 93.9275 6.6100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com