Mar 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 99.9829 6.2426 2 75 99.9829 6.2426 INE095A16VB4 INDUSIND BK 17-Mar-17 99.9649 6.3989 3 700 99.9648 6.4263 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 99.9658 6.2436 2 125 99.9658 6.2436 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 99.9655 6.2984 1 40 99.9655 6.2984 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.9151 6.2030 1 44 99.9151 6.2030 INE237A16W51 KOTAK MAH BK 20-Mar-17 99.9151 6.2030 1 25 99.9151 6.2030 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.8970 6.2714 7 495 99.8965 6.3028 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 99.8982 6.1991 1 50 99.8982 6.1991 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 99.8979 6.2200 2 35 99.8970 6.2723 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 99.8982 6.1991 1 25 99.8982 6.1991 INE095A16VC2 INDUSIND BK 22-Mar-17 99.8807 6.2280 10 1400 99.8812 6.2019 INE237A16W36 KOTAK MAH BK 22-Mar-17 99.8805 6.2385 2 75 99.8805 6.2385 INE238A16I66 AXIS BK 24-Mar-17 99.8449 6.2999 2 225 99.8449 6.2999 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.7614 6.2366 4 175 99.7607 6.2539 INE092T16769 IDFC BK 5-Apr-17 99.6582 6.2592 1 185 99.6582 6.2592 INE092T16801 IDFC BK 25-Apr-17 99.2819 6.6001 1 5 99.2819 6.6001 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.2575 6.3498 1 50 99.2575 6.3498 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.1787 6.2969 3 600 99.1887 6.2200 INE092T16892 IDFC BK 16-May-17 98.9437 6.2849 5 115 98.9437 6.2849 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 98.9100 6.2849 1 25 98.9100 6.2849 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 98.8888 6.3099 1 75 98.8888 6.3099 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.8472 6.2600 1 55 98.8472 6.2600 INE238A16Q66 AXIS BK 23-May-17 98.8323 6.2499 1 250 98.8323 6.2499 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 98.7260 6.2801 1 50 98.7260 6.2801 INE503A16DY7 DCB BK 31-May-17 98.6627 6.4251 1 100 98.6627 6.4251 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 98.6295 6.1852 2 50 98.6153 6.2501 INE092T16AT7 IDFC BK 12-Jun-17 98.4900 6.2876 3 400 98.4900 6.2876 INE237A16Y18 KOTAK MAH BK 14-Jun-17 98.4778 6.2000 1 250 98.4778 6.2000 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.4369 6.2999 1 50 98.4369 6.2999 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 98.2172 6.3098 2 40 98.2172 6.3098 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 98.0253 6.4499 1 50 98.0253 6.4499 INE237A16S81 KOTAK MAH BK 12-Jul-17 97.9404 6.4501 1 75 97.9404 6.4501 INE238A16N44 AXIS BK 25-Jul-17 97.7206 6.4499 1 50 97.7206 6.4499 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 97.6868 6.4501 1 40 97.6868 6.4501 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 97.4975 6.3301 1 25 97.4975 6.3301 INE171A16FV4 THE FEDERAL BK 31-Aug-17 97.0958 6.4600 2 150 97.0958 6.4600 INE238A16O27 AXIS BK 4-Sep-17 97.0380 6.4400 1 25 97.0380 6.4400 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 97.1050 6.2900 1 50 97.1050 6.2900 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 96.7103 6.3999 1 25 96.7103 6.3999 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 96.7019 6.4500 1 25 96.7019 6.4500 INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 96.6447 6.4000 2 25 96.6447 6.4000 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 95.6063 6.6300 1 8 95.6063 6.6300 INE095A16UU6 INDUSIND BK 28-Nov-17 95.5427 6.6001 1 50 95.5427 6.6001 INE095A16VH1 INDUSIND BK 11-Dec-17 95.3286 6.6001 2 100 95.3286 6.6001 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 94.0294 6.7767 2 75 94.0267 6.7800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com