Mar 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16VB4 INDUSIND BK 17-Mar-17 99.9827 6.3156 2 75 99.9827 6.3156 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 99.9833 6.0965 1 50 99.9833 6.0965 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 99.9833 6.0965 1 50 99.9833 6.0965 INE683A16JH9 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-17 99.9316 6.2458 1 100 99.9316 6.2458 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.9316 6.2458 1 25 99.9316 6.2458 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.9139 6.2884 5 380 99.9138 6.2980 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 99.9138 6.2980 1 14.1 99.9138 6.2980 INE238A16I66 AXIS BK 24-Mar-17 99.8621 6.3004 3 420 99.8621 6.3004 INE238A16I66 AXIS BK 24-Mar-17 99.8793 6.3012 1 50 99.8793 6.3012 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.7779 6.2498 1 25 99.7779 6.2498 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 99.7602 6.2675 2 125 99.7605 6.2591 INE008A16S62 IDBI BK 5-Apr-17 99.6592 6.2409 1 500 99.6592 6.2409 INE092T16769 IDFC BK 5-Apr-17 99.6576 6.2703 1 200 99.6576 6.2703 INE092T16769 IDFC BK 5-Apr-17 99.6747 6.2696 1 45 99.6747 6.2696 INE608A16NW7 PUNJAB AND SIND BK 17-Apr-17 99.4611 6.1801 1 150 99.4611 6.1801 INE608A16NV9 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-17 99.3273 6.1800 1 100 99.3273 6.1800 INE608A16NV9 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-17 99.3229 6.3802 1 25 99.3229 6.3802 INE434A16OU0 ANDHRA BK 28-Apr-17 99.2884 6.2285 1 250 99.2884 6.2285 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.1969 6.2871 4 1050 99.1953 6.3000 INE092T16819 IDFC BK 2-May-17 99.2148 6.2797 1 25 99.2148 6.2797 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.1838 6.5297 1 5 99.1838 6.5297 INE434A16OX4 ANDHRA BK 3-May-17 99.2038 6.2329 2 225 99.2038 6.2329 INE528G16J92 YES BK 8-May-17 99.1009 6.3680 3 85 99.0545 6.7000 INE090A160H0 ICICI BK 15-May-17 98.9827 6.2522 1 125 98.9827 6.2522 INE095A16VQ2 INDUSIND BK 15-May-17 98.9286 6.6999 1 5 98.9286 6.6999 INE443O16138 CREDIT SUISSE AG 16-May-17 98.9581 6.3000 2 350 98.9581 6.3000 INE238A16L04 AXIS BK 16-May-17 98.9605 6.2853 1 50 98.9605 6.2853 INE092T16AU5 IDFC BK 17-May-17 98.9437 6.2849 3 600 98.9437 6.2849 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 98.9268 6.2852 1 100 98.9268 6.2852 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 98.6536 6.1499 1 25 98.6536 6.1499 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 98.5496 6.3951 1 27.9 98.5496 6.3951 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.4536 6.3000 1 31.75 98.4536 6.3000 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 98.4357 6.3048 1 250 98.4357 6.3048 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 98.3573 6.3500 1 200 98.3573 6.3500 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 98.0452 6.4401 1 50 98.0452 6.4401 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 98.0066 6.3999 1 100 98.0066 6.3999 INE237A16S81 KOTAK MAH BK 12-Jul-17 97.9605 6.4400 1 75 97.9605 6.4400 INE238A16N44 AXIS BK 25-Jul-17 97.7409 6.4399 1 50 97.7409 6.4399 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 97.7072 6.4399 1 40 97.7072 6.4399 INE092T16983 IDFC BK 4-Aug-17 97.5579 6.4800 1 25 97.5579 6.4800 INE443O16104 CREDIT SUISSE AG 31-Aug-17 97.0626 6.5750 1 50 97.0626 6.5750 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 96.8117 6.3601 1 150 96.8117 6.3601 INE237A16V29 KOTAK MAH BK 5-Oct-17 96.5111 6.5000 1 50 96.5111 6.5000 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 93.9632 6.7000 1 50 93.9632 6.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com