Mar 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 99.9544 5.5505 1 150 99.9544 5.5505 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 99.9536 5.6480 2 75 99.9536 5.6480 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.9541 5.5830 2 30 99.9544 5.5505 INE095A16SE4 INDUSIND BK 20-Mar-17 99.9528 5.7454 1 25 99.9528 5.7454 INE683A16JH9 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-17 99.9528 5.7454 1 5 99.9528 5.7454 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.9413 5.3578 2 80 99.9311 6.2915 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 99.9321 6.2001 1 29.5 99.9321 6.2001 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 99.9387 5.5971 1 10 99.9387 5.5971 INE237A16W36 KOTAK MAH BK 22-Mar-17 99.9233 5.6034 1 30 99.9233 5.6034 INE092T16918 IDFC BK 13-Apr-17 99.5383 6.2705 1 250 99.5383 6.2705 INE976G16EY0 RBL BK 17-Apr-17 99.4582 6.4140 2 200 99.4590 6.4045 INE092T16116 IDFC BK 24-Apr-17 99.3504 6.2804 2 3.9 99.3504 6.2804 INE608A16NV9 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-17 99.3533 6.5995 1 25 99.3533 6.5995 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.2924 6.3443 1 212 99.2924 6.3443 INE434A16OU0 ANDHRA BK 28-Apr-17 99.2907 6.2082 1 250 99.2907 6.2082 INE095A16VM1 INDUSIND BK 28-Apr-17 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.2140 6.2864 3 125 99.2234 6.2104 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.2732 6.2145 2 105 99.2633 6.2998 INE434A16OX4 ANDHRA BK 3-May-17 99.2064 6.2124 2 225 99.2064 6.2124 INE434A16OY2 ANDHRA BK 5-May-17 99.1949 6.4401 1 5 99.1949 6.4401 INE528G16J92 YES BK 8-May-17 99.1104 6.3004 1 75 99.1104 6.3004 INE092T16942 IDFC BK 11-May-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE092T16900 IDFC BK 15-May-17 98.9943 6.2850 3 300 98.9943 6.2850 INE608A16NU1 PUNJAB AND SIND BK 15-May-17 99.0024 6.2338 1 55 99.0024 6.2338 INE434A16PB7 ANDHRA BK 16-May-17 98.9871 6.2247 4 165 98.9871 6.2249 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 98.9663 6.2499 1 50 98.9663 6.2499 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 98.9437 6.2849 5 550 98.9437 6.2849 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.8825 6.2500 1 15 98.8825 6.2500 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 98.7362 6.3999 1 100 98.7362 6.3999 INE434A16OV8 ANDHRA BK 29-May-17 98.7703 6.2250 2 35 98.7703 6.2250 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.6991 6.3301 1 5 98.6991 6.3301 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 98.6966 6.2600 1 75 98.6966 6.2600 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 98.5465 6.2599 2 300 98.5465 6.2599 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 98.4572 6.2851 1 250 98.4572 6.2851 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 98.4320 6.3200 1 200 98.4320 6.3200 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 98.0524 6.2499 1 50 98.0524 6.2499 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 97.8727 6.4499 1 25 97.8727 6.4499 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 97.6887 6.3499 1 5 97.6887 6.3499 INE092T16983 IDFC BK 4-Aug-17 97.5748 6.4800 2 50 97.5748 6.4800 INE434A16OL9 ANDHRA BK 15-Sep-17 96.9543 6.3000 1 25 96.9543 6.3000 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 96.6631 6.4949 1 100 96.6631 6.4949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com