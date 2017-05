Mar 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 99.8886 5.8138 3 174 99.8889 5.7995 INE095A16VK5 INDUSIND BK 20-Apr-17 99.5875 6.2994 1 750 99.5875 6.2994 INE141A16XL1 OBC 24-Apr-17 99.4745 6.2200 2 200 99.4745 6.2200 INE171A16GB4 THE FEDERAL BK 24-Apr-17 99.4699 6.2748 1 90 99.4699 6.2748 INE141A16XK3 OBC 28-Apr-17 99.4071 6.2200 1 105 99.4071 6.2200 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.3769 6.3567 2 80 99.3756 6.3705 INE171A16GD0 THE FEDERAL BK 2-May-17 99.3340 6.2749 1 70 99.3340 6.2749 INE434A16OX4 ANDHRA BK 3-May-17 99.3584 6.3702 1 75 99.3584 6.3702 INE092T16835 IDFC BK 5-May-17 99.3630 5.9999 1 5 99.3630 5.9999 INE608A16NU1 PUNJAB AND SIND BK 15-May-17 99.1207 6.2268 1 305 99.1207 6.2268 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.9951 6.2799 2 15 98.9951 6.2799 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 98.9774 6.2851 4 200 98.9774 6.2851 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 98.6423 6.2798 1 25 98.6423 6.2798 INE092T16702 IDFC BK 20-Jun-17 98.5085 6.2800 3 315 98.5085 6.2800 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 98.5038 6.3001 1 25 98.5038 6.3001 INE443O16062 CREDIT SUISSE AG 22-Jun-17 98.4488 6.3901 4 50 98.4488 6.3901 INE443O16153 CREDIT SUISSE AG 23-Jun-17 98.4319 6.3898 1 225 98.4319 6.3898 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.3918 6.2799 1 85 98.3918 6.2799 INE528G16H29 YES BK 14-Jul-17 98.0474 6.4901 1 25 98.0474 6.4901 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 97.6716 6.2599 1 200 97.6716 6.2599 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 97.2446 6.2681 3 165 97.2459 6.2649 INE261F16215 NABARD 26-Sep-17 96.8010 6.4850 2 50 96.7700 6.5500 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 96.7846 6.4501 2 50 96.7846 6.4501 INE238A16P34 AXIS BK 17-Oct-17 96.3657 6.6500 2 100 96.3657 6.6500 INE237A16V78 KOTAK MAH BK 16-Nov-17 95.9523 6.5801 1 50 95.9523 6.5801 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 94.3738 6.8000 2 50 94.3738 6.8000 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 94.1013 6.6900 1 0.5 94.1013 6.6900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com