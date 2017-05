Mar 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.9677 5.8967 2 600 99.9677 5.8967 INE608A16NT3 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-17 99.8832 6.0974 1 25 99.8832 6.0974 INE141A16XL1 OBC 24-Apr-17 99.5261 6.2072 3 255 99.5261 6.2075 INE608A16NV9 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-17 99.5077 6.6885 4 100 99.5314 6.3646 INE141A16XK3 OBC 28-Apr-17 99.4579 6.2170 1 5 99.4579 6.2170 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.4106 6.3649 1 25 99.4106 6.3649 INE092T16892 IDFC BK 16-May-17 99.1511 6.2500 1 300 99.1511 6.2500 INE141A16XN7 OBC 19-May-17 99.1053 6.2172 2 100 99.1053 6.2172 INE237A16X68 KOTAK MAH BK 22-May-17 99.0517 6.2401 1 450 99.0517 6.2401 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.0678 6.3603 1 5 99.0678 6.3603 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 98.9887 6.2149 4 725 98.9887 6.2149 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 98.9879 6.2199 5 350 98.9879 6.2199 INE036D16HB1 THE KARUR VYSYA BK 26-May-17 98.9742 6.3050 8 300 98.9742 6.3050 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 98.8648 6.3501 1 125 98.8648 6.3501 INE092T16686 IDFC BK 2-Jun-17 98.8658 6.2497 2 100 98.8658 6.2497 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 98.8658 6.2497 1 5 98.8658 6.2497 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 98.7428 6.2800 2 50 98.7428 6.2800 INE237A16S24 KOTAK MAH BK 9-Jun-17 98.7428 6.2800 1 25 98.7428 6.2800 INE237A16S24 KOTAK MAH BK 9-Jun-17 98.7802 6.2601 1 25 98.7802 6.2601 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 98.7120 6.3501 1 5 98.7120 6.3501 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 98.6548 6.2999 2 100 98.6548 6.2999 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 98.5541 6.3000 5 350 98.5541 6.3000 INE092T16702 IDFC BK 20-Jun-17 98.5876 6.3001 1 25 98.5876 6.3001 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.4656 6.3198 2 75 98.4656 6.3198 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.4271 6.3400 1 2 98.4271 6.3400 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 98.2715 6.4200 1 100 98.2715 6.4200 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 98.1697 6.4200 1 50 98.1697 6.4200 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 98.1358 6.4200 1 50 98.1358 6.4200 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 97.2802 6.4999 1 25 97.2802 6.4999 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 97.3058 6.5200 1 25 97.3058 6.5200 INE443O16104 CREDIT SUISSE AG 31-Aug-17 97.2405 6.5975 1 2 97.2405 6.5975 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 96.9102 6.6499 1 15 96.9102 6.6499 INE090A165J5 ICICI BK 19-Sep-17 96.9655 6.4901 1 0.2 96.9655 6.4901 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 96.8840 6.4501 2 200 96.8840 6.4501 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 96.7223 6.5100 1 100 96.7223 6.5100 INE443O16112 CREDIT SUISSE AG 31-Oct-17 96.1454 6.7125 1 5 96.1454 6.7125 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 96.0405 6.6000 1 100 96.0405 6.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com