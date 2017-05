Mar 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 99.9669 6.0428 1 25 99.9669 6.0428 INE608A16NT3 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-17 99.9138 6.2980 2 150 99.9138 6.2980 INE608A16NT3 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-17 99.9310 6.3006 1 50 99.9310 6.3006 INE092T16116 IDFC BK 24-Apr-17 99.5532 6.3005 1 25 99.5532 6.3005 INE092T16801 IDFC BK 25-Apr-17 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE092T16785 IDFC BK 26-Apr-17 99.5361 6.3005 1 5 99.5361 6.3005 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.5019 6.3006 2 50 99.5019 6.3006 INE141A16XK3 OBC 28-Apr-17 99.4934 6.1950 1 90 99.4934 6.1950 INE976G16FC3 RBL BK 28-Apr-17 99.4791 6.5905 1 5 99.4791 6.5905 INE092T16975 IDFC BK 28-Apr-17 99.5019 6.3006 1 5 99.5019 6.3006 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.4203 6.2595 1 10 99.4203 6.2595 INE092T16827 IDFC BK 3-May-17 99.4304 6.1499 1 5 99.4304 6.1499 INE092T16967 IDFC BK 9-May-17 99.3305 6.1504 1 5 99.3305 6.1504 INE705A16PS4 VIJAYA BK 16-May-17 99.1906 6.2050 2 120 99.1906 6.2050 INE092T16892 IDFC BK 16-May-17 99.1143 6.9398 1 5 99.1143 6.9398 INE092T16AU5 IDFC BK 17-May-17 99.1679 6.2503 1 300 99.1679 6.2503 INE141A16XN7 OBC 19-May-17 99.1391 6.2148 3 550 99.1391 6.2148 INE705A16PR6 VIJAYA BK 19-May-17 99.1377 6.2250 5 500 99.1377 6.2250 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.1343 6.2498 1 450 99.1343 6.2498 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.1309 6.4001 1 5 99.1309 6.4001 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.1022 6.2387 2 10 99.1192 6.1198 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.0983 6.1503 1 5 99.0983 6.1503 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.0223 6.2138 7 560 99.0221 6.2148 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.0155 6.2570 5 450 99.0088 6.3002 INE141A16XP2 OBC 29-May-17 98.9745 6.1998 10 1000 98.9745 6.1998 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 98.9663 6.2499 1 60 98.9663 6.2499 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 98.9581 6.3000 1 1300 98.9581 6.3000 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 98.9479 6.2597 1 2.2 98.9479 6.2597 INE683A16JL1 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-17 98.9255 6.3944 1 0.58 98.9255 6.3944 INE705A16PQ8 VIJAYA BK 31-May-17 98.9387 6.2148 2 500 98.9387 6.2148 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 98.8984 6.2548 1 5 98.8984 6.2548 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 98.7799 6.3498 1 5 98.7799 6.3498 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.6727 6.2946 1 30 98.6727 6.2946 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 98.6548 6.2999 2 100 98.6548 6.2999 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 98.5766 6.3499 6 450 98.5766 6.3499 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 98.5957 6.3399 1 100 98.5957 6.3399 INE556F16119 SIDBI 20-Jun-17 98.5766 6.3499 1 50 98.5766 6.3499 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.4652 6.3216 4 160 98.4584 6.3499 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.4753 6.3498 2 125 98.4753 6.3498 INE238A16M52 AXIS BK 27-Jun-17 98.4753 6.3498 1 90 98.4753 6.3498 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 98.2900 6.3501 1 100 98.2900 6.3501 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 98.2366 6.2999 1 25 98.2366 6.2999 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 97.9466 6.4848 1 15 97.9466 6.4848 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 97.9046 6.2999 2 25 97.9046 6.2999 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 97.3187 6.5300 1 100 97.3187 6.5300 INE705A16PE4 VIJAYA BK 6-Sep-17 97.2837 6.3300 1 150 97.2837 6.3300 INE705A16PE4 VIJAYA BK 6-Sep-17 97.3001 6.3301 1 150 97.3001 6.3301 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 96.9172 6.4501 1 150 96.9172 6.4501 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 96.9108 6.5000 2 50 96.9108 6.5000 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 96.9029 6.3401 1 50 96.9029 6.3401 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 96.7605 6.5000 1 100 96.7605 6.5000 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 96.6494 6.6250 1 100 96.6494 6.6250 INE528G16I85 YES BK 23-Nov-17 95.8440 6.6501 1 100 95.8440 6.6501 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 95.0434 6.7500 4 100 95.0434 6.7500 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 94.1743 6.7001 1 25 94.1743 6.7001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com