Mar 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NT3 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-17 99.9294 6.4487 4 285 99.9288 6.5016 INE608A16NT3 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-17 99.9469 6.4599 3 240 99.9466 6.5005 INE008A16S62 IDBI BK 5-Apr-17 99.8965 6.3028 4 1000 99.8965 6.3028 INE976G16EY0 RBL BK 17-Apr-17 99.7033 6.3893 1 100 99.7033 6.3893 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.5190 6.3005 1 100 99.5190 6.3005 INE238A16K21 AXIS BK 27-Apr-17 99.5251 6.4506 1 5 99.5251 6.4506 INE141A16XK3 OBC 28-Apr-17 99.5102 6.1951 3 4.7 99.5102 6.1951 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.4444 6.3732 2 140 99.4377 6.4500 INE608A16NU1 PUNJAB AND SIND BK 15-May-17 99.2171 6.4003 1 10 99.2171 6.4003 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.2004 6.2597 1 150 99.2004 6.2597 INE443O16138 CREDIT SUISSE AG 16-May-17 99.1826 6.4002 1 100 99.1826 6.4002 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.2029 6.2400 1 50 99.2029 6.2400 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.1481 6.4003 3 100 99.1283 6.5504 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 99.1390 6.3399 1 50 99.1390 6.3399 INE503A16DX9 DCB BK 22-May-17 99.0909 6.4397 1 50 99.0909 6.4397 INE237A16X68 KOTAK MAH BK 22-May-17 99.0895 6.4497 1 5 99.0895 6.4497 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.1028 6.3547 1 5 99.1028 6.3547 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.1035 6.2299 1 200 99.1035 6.2299 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.0953 6.2874 1 150 99.0953 6.2874 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 99.0722 6.3300 2 75 99.0722 6.3300 INE095A16WA4 INDUSIND BK 23-May-17 99.0579 6.5498 1 5 99.0579 6.5498 INE976G16FH2 RBL BK 24-May-17 99.0112 6.7503 1 5 99.0112 6.7503 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.0803 6.0501 1 5 99.0803 6.0501 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 98.9602 6.5003 1 100 98.9602 6.5003 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 98.9919 6.3001 1 50 98.9919 6.3001 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 98.9587 6.2960 13 1750 98.9630 6.2700 INE008A16S39 IDBI BK 30-May-17 98.9589 6.2951 1 200 98.9589 6.2951 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 98.9750 6.3000 2 50 98.9750 6.3000 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 98.9581 6.3000 1 175 98.9581 6.3000 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 98.9412 6.3000 1 150 98.9412 6.3000 INE503A16DY7 DCB BK 31-May-17 98.9254 6.4998 1 100 98.9254 6.4998 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 98.9462 6.2699 2 75 98.9462 6.2699 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 98.9283 6.2762 4 285 98.9243 6.3000 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.9213 6.3175 3 200 98.9184 6.3349 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 98.9412 6.3000 1 100 98.9412 6.3000 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 98.9412 6.3000 1 100 98.9412 6.3000 INE092T16686 IDFC BK 2-Jun-17 98.9198 6.2278 1 100 98.9198 6.2278 INE237A16S40 KOTAK MAH BK 2-Jun-17 98.8988 6.3502 1 50 98.8988 6.3502 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 98.8478 6.3501 1 275 98.8478 6.3501 INE526V16150 ABU DHABI BK 5-Jun-17 98.7501 6.9998 1 100 98.7501 6.9998 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 98.8062 6.3000 1 25 98.8062 6.3000 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 98.7968 6.3502 1 25 98.7968 6.3502 INE141A16XT4 OBC 9-Jun-17 98.7799 6.3498 1 500 98.7799 6.3498 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 98.7913 6.2896 8 390 98.8045 6.2202 INE171A16GF5 THE FEDERAL BK 9-Jun-17 98.8081 6.2899 1 250 98.8081 6.2899 INE434A16OB0 ANDHRA BK 9-Jun-17 98.7880 6.3069 2 175 98.7894 6.2998 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 98.7932 6.2798 1 25 98.7932 6.2798 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 98.8062 6.3000 1 15 98.8062 6.3000 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 98.7394 6.2972 1 25 98.7394 6.2972 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 98.7713 6.2199 1 25 98.7713 6.2199 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 98.7052 6.3000 1 150 98.7052 6.3000 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.6895 6.2946 1 50 98.6895 6.2946 INE092T16702 IDFC BK 20-Jun-17 98.6106 6.2718 5 415 98.6022 6.3101 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 98.5935 6.3500 1 125 98.5935 6.3500 INE443O16062 CREDIT SUISSE AG 22-Jun-17 98.5351 6.4600 1 50 98.5351 6.4600 INE095A16VT6 INDUSIND BK 29-Jun-17 98.4415 6.3501 11 25 98.4415 6.3501 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 98.4369 6.2999 1 50 98.4369 6.2999 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 98.2451 6.3299 2 50 98.2451 6.3299 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 98.0482 6.4300 10 15.2 98.0482 6.4300 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 97.8297 6.5301 1 25 97.8297 6.5301 INE443O16039 CREDIT SUISSE AG 11-Aug-17 97.6440 6.5723 1 25 97.6440 6.5723 INE238A16N93 AXIS BK 18-Aug-17 97.5675 6.5000 1 100 97.5675 6.5000 INE503A16DS9 DCB BK 23-Aug-17 97.4165 6.6300 2 75 97.4165 6.6300 INE171A16FV4 THE FEDERAL BK 31-Aug-17 97.3507 6.4501 1 100 97.3507 6.4501 INE705A16PD6 VIJAYA BK 1-Sep-17 97.3823 6.3300 1 50 97.3823 6.3300 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 97.3186 6.3250 1 25 97.3186 6.3250 INE112A16KR6 CORPORATION BK 11-Sep-17 97.2002 6.3719 2 200 97.1882 6.4000 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 97.1669 6.4499 1 200 97.1669 6.4499 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 97.1551 6.4000 1 50 97.1551 6.4000 INE503A16DU5 DCB BK 15-Sep-17 97.0216 6.6301 1 75 97.0216 6.6301 INE237A16W28 KOTAK MAH BK 18-Sep-17 97.0502 6.4500 1 100 97.0502 6.4500 INE238A16O76 AXIS BK 20-Sep-17 97.0559 6.4000 1 25 97.0559 6.4000 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 96.9321 6.4900 1 50 96.9321 6.4900 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 96.9108 6.5000 1 100 96.9108 6.5000 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 96.9146 6.4200 1 25 96.9146 6.4200 INE237A16V78 KOTAK MAH BK 16-Nov-17 96.0080 6.5700 1 50 96.0080 6.5700 INE528G16I85 YES BK 23-Nov-17 95.8650 6.6429 1 100 95.8650 6.6429 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 95.7081 6.6000 1 25 95.7081 6.6000 INE237A16W10 KOTAK MAH BK 13-Dec-17 95.5427 6.6001 1 100 95.5427 6.6001 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 95.2794 6.5999 2 100 95.2794 6.5999 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 95.1115 6.7000 2 100 95.1115 6.7000 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 95.0810 6.7200 1 50 95.0810 6.7200 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 94.8267 6.7501 1 4.75 94.8267 6.7501 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 94.5349 6.7200 2 29.75 94.5349 6.7200 INE555F16NH0 THE HONGKONG CORP 12-Feb-18 94.4449 6.7300 1 4.75 94.4449 6.7300 INE237A16X19 KOTAK MAH BK 15-Feb-18 94.4192 6.7000 1 200 94.4192 6.7000 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 94.3374 6.7000 2 75 94.3374 6.7000 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 94.2743 6.8000 1 25 94.2743 6.8000 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 94.1906 6.7000 1 25 94.1906 6.7000 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 94.1906 6.6802 2 25 94.1906 6.6802 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 