Mar 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16751 IDFC BK 3-Apr-17 99.9479 6.3421 1 100 99.9479 6.3421 INE008A16S62 IDBI BK 5-Apr-17 99.9140 6.2834 2 500 99.9140 6.2834 INE092T16744 IDFC BK 10-Apr-17 99.8266 6.3401 1 250 99.8266 6.3401 INE526V16119 ABU DHABI COMM BK 21-Apr-17 99.5863 7.2204 1 75 99.5863 7.2204 INE092T16785 IDFC BK 26-Apr-17 99.5074 6.9496 1 150 99.5074 6.9496 INE526V16093 ABU DHABI COMM BK 27-Apr-17 99.4688 7.2194 1 25 99.4688 7.2194 INE976G16FC3 RBL BK 28-Apr-17 99.4978 6.5796 1 100 99.4978 6.5796 INE141A16XK3 OBC 28-Apr-17 99.5257 6.2123 1 60 99.5257 6.2123 INE683A16JJ5 THE SOUTH INDIAN BK 28-Apr-17 99.5304 6.1505 2 50 99.5304 6.1505 INE976G16EX2 RBL BK 2-May-17 99.4602 6.1905 1 150 99.4602 6.1905 INE528G16J92 YES BK 8-May-17 99.3042 6.7302 1 70 99.3042 6.7302 INE090A160H0 ICICI BK 15-May-17 99.2370 6.2364 1 20 99.2370 6.2364 INE092T16892 IDFC BK 16-May-17 99.1342 6.9299 1 95 99.1342 6.9299 INE092T16AU5 IDFC BK 17-May-17 99.2225 6.5003 1 5 99.2225 6.5003 INE141A16XP2 OBC 29-May-17 99.0236 6.1000 1 250 99.0236 6.1000 INE528G16K16 YES BK 29-May-17 98.9602 6.5003 1 100 98.9602 6.5003 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.0024 6.1299 1 25 99.0024 6.1299 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 98.9990 6.0502 2 100 98.9990 6.0502 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 98.9412 6.3000 1 300 98.9412 6.3000 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.9745 6.0998 1 25 98.9745 6.0998 INE141A16XS6 OBC 5-Jun-17 98.8882 6.2177 2 350 98.8882 6.2177 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 98.8723 6.0334 3 150 98.8785 5.9999 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 98.8437 6.0998 1 25 98.8437 6.0998 INE443O16070 CREDIT SUISSE AG 12-Jun-17 98.7654 6.2502 1 25 98.7654 6.2502 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.7377 6.1400 3 125 98.7458 6.1000 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.5436 6.1300 1 75 98.5436 6.1300 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 98.3236 6.3502 1 50 98.3236 6.3502 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 98.2564 6.3501 1 50 98.2564 6.3501 INE238A16N93 AXIS BK 18-Aug-17 97.5875 6.4452 1 100 97.5875 6.4452 INE090A165J5 ICICI BK 19-Sep-17 97.0946 6.3500 3 125 97.0946 6.3500 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 96.9308 6.4566 1 100 96.9308 6.4566 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 95.3774 6.4799 3 100 95.3774 6.4799 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 95.1810 6.6000 1 162 95.1810 6.6000 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 94.6434 6.6001 3 100 94.6434 6.6001 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 94.3599 6.5125 2 6 94.3599 6.5125 INE237A16Y00 KOTAK MAH BK 8-Mar-18 94.2592 6.5000 2 50 94.2592 6.5000 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 94.1546 6.4744 3 90 94.1583 6.4700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com