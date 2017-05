Apr 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16EY0 RBL BK 17-Apr-17 99.7730 5.9317 1 100 99.7730 5.9317 INE976G16EY0 RBL BK 17-Apr-17 99.7999 6.0986 1 5 99.7999 6.0986 INE526V16119 ABU DHABI COM BK 21-Apr-17 99.6559 7.0017 1 75 99.6559 7.0017 INE092T16116 IDFC BK 24-Apr-17 99.6835 6.0994 1 5 99.6835 6.0994 INE092T16801 IDFC BK 25-Apr-17 99.6669 6.0994 1 5 99.6669 6.0994 INE092T16785 IDFC BK 26-Apr-17 99.5769 6.7429 1 150 99.5769 6.7429 INE092T16785 IDFC BK 26-Apr-17 99.6503 6.0994 1 5 99.6503 6.0994 INE526V16093 ABU DHABI COM BK 27-Apr-17 99.5383 7.0543 1 25 99.5383 7.0543 INE976G16FC3 RBL BK 28-Apr-17 99.5673 6.3449 1 100 99.5673 6.3449 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.5218 6.0482 4 284 99.5295 5.9498 INE528G16J92 YES BK 8-May-17 99.3735 6.5747 1 70 99.3735 6.5747 INE092T16967 IDFC BK 9-May-17 99.4020 6.0995 1 5 99.4020 6.0995 INE608A16NU1 PUNJAB AND SIND BK 15-May-17 99.3305 6.1504 1 10 99.3305 6.1504 INE092T16892 IDFC BK 16-May-17 99.2035 6.8153 1 95 99.2035 6.8153 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.2923 6.0500 1 25 99.2923 6.0500 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.2721 6.0825 1 50 99.2721 6.0825 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.2240 6.2055 1 75 99.2240 6.2055 INE503A16DX9 DCB BK 22-May-17 99.1600 6.3101 1 50 99.1600 6.3101 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.1763 6.4500 2 10 99.2016 6.2502 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.1639 6.1553 3 250 99.1645 6.1505 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.1727 6.0897 1 200 99.1727 6.0897 INE705A16PT2 VIJAYA BK 29-May-17 99.0701 6.1178 2 100 99.0701 6.1178 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 99.0291 6.3902 1 100 99.0291 6.3902 INE528G16K16 YES BK 29-May-17 99.0291 6.3902 1 100 99.0291 6.3902 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 99.0611 6.1776 1 50 99.0611 6.1776 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.0518 6.1299 2 75 99.0518 6.1299 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.0556 5.9999 4 800 99.0556 5.9999 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 99.0264 6.1875 3 250 99.0272 6.1821 INE503A16DY7 DCB BK 31-May-17 98.9944 6.3926 1 100 98.9944 6.3926 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 99.0066 6.2073 1 300 99.0066 6.2073 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.0103 6.1839 1 100 99.0103 6.1839 INE237A16S32 KOTAK MAH BK 1-Jun-17 99.0315 6.0502 1 50 99.0315 6.0502 INE090A164H2 ICICI BK 1-Jun-17 99.0315 6.0502 1 50 99.0315 6.0502 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.0003 6.1428 4 700 99.0028 6.1274 INE092T16686 IDFC BK 2-Jun-17 98.9992 6.1497 2 100 98.9992 6.1497 INE036D16HC9 THE KARUR VYSYA BK 2-Jun-17 98.9960 6.1696 1 75 98.9960 6.1696 INE141A16XS6 OBC 5-Jun-17 98.9564 6.1100 2 350 98.9564 6.1100 INE526V16150 ABU DHABI COM BK 5-Jun-17 98.8188 6.9253 1 100 98.8188 6.9253 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 98.9179 6.0498 1 50 98.9179 6.0498 INE141A16XT4 OBC 9-Jun-17 98.8849 6.1431 2 400 98.8855 6.1400 INE171A16GF5 THE FEDERAL BK 9-Jun-17 98.8771 6.1868 1 250 98.8771 6.1868 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 98.9106 6.0002 2 100 98.9106 6.0002 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 98.9289 6.0798 1 25 98.9289 6.0798 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 98.8963 6.0798 1 25 98.8963 6.0798 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 98.8763 6.1002 1 25 98.8763 6.1002 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 98.8530 6.0502 1 25 98.8530 6.0502 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.8045 6.0498 2 100 98.8045 6.0498 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 98.7566 6.2102 3 200 98.7566 6.2102 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 98.6966 6.1798 1 125 98.6966 6.1798 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 98.7255 6.2000 2 100 98.7255 6.2000 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 98.6807 6.0998 2 245 98.6807 6.0998 INE528G16I85 YES BK 23-Nov-17 95.9320 6.6145 2 100 95.9320 6.6145 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 96.0587 6.4000 1 25 96.0587 6.4000 INE237A16V94 KOTAK MAH BK 28-Nov-17 95.9779 6.4000 2 50 95.9779 6.4000 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 95.7763 6.5699 1 25 95.7763 6.5699 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 94.7233 6.5590 2 55 94.7492 6.5250 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 94.5848 6.5100 3 100 94.5848 6.5100 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 94.5533 6.5500 1 25 94.5533 6.5500 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 94.3402 6.7795 1 25 94.3402 6.7795 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 94.5410 6.5250 1 25 94.5410 6.5250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com