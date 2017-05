Apr 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16975 IDFC BK 28-Apr-17 99.6373 6.0394 1 25 99.6373 6.0394 INE976G16EX2 RBL BK 2-May-17 99.5445 6.1859 2 26 99.5445 6.1859 INE092T16819 IDFC BK 2-May-17 99.5716 6.0400 1 25 99.5716 6.0400 INE090A160H0 ICICI BK 15-May-17 99.3218 6.2308 1 55 99.3218 6.2308 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.3305 6.0004 1 25 99.3305 6.0004 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.3061 6.0725 1 50 99.3061 6.0725 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.2587 6.1953 1 75 99.2587 6.1953 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.2656 6.2800 1 5 99.2656 6.2800 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.1510 6.6498 1 5 99.1510 6.6498 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.2171 6.0003 2 75 99.2171 6.0003 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 99.2042 6.0999 1 25 99.2042 6.0999 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.1978 6.2802 1 25 99.1978 6.2802 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.1283 6.2935 1 25 99.1283 6.2935 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.1848 5.9999 1 5 99.1848 5.9999 INE141A16XP2 OBC 29-May-17 99.1056 6.1000 2 250 99.1056 6.1000 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 99.0951 6.1723 1 50 99.0951 6.1723 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.0744 6.2000 1 125 99.0744 6.2000 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.0925 6.1902 1 125 99.0925 6.1902 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.1040 5.9999 1 25 99.1040 5.9999 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.0878 6.0003 1 300 99.0878 6.0003 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 99.0619 6.1723 1 175 99.0619 6.1723 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 99.0564 6.0999 2 200 99.0564 6.0999 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.0451 6.1737 1 100 99.0451 6.1737 INE090A164H2 ICICI BK 1-Jun-17 99.0717 6.0001 2 50 99.0717 6.0001 INE237A16S32 KOTAK MAH BK 1-Jun-17 99.0717 6.0001 1 50 99.0717 6.0001 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 99.0431 6.0801 2 100 99.0462 6.0602 INE092T16686 IDFC BK 2-Jun-17 99.0478 6.0499 2 100 99.0478 6.0499 INE092T16991 IDFC BK 5-Jun-17 98.9917 6.0949 4 450 98.9917 6.0947 INE040A16BG1 HDFC BK 8-Jun-17 98.9417 6.1002 1 250 98.9417 6.1002 INE040A16BG1 HDFC BK 8-Jun-17 98.9598 6.0899 1 250 98.9598 6.0899 INE141A16XT4 OBC 9-Jun-17 98.9254 6.0998 1 150 98.9254 6.0998 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 98.9323 6.0603 2 50 98.9323 6.0603 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.8273 6.1002 2 175 98.8273 6.1002 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.8455 6.0902 1 125 98.8455 6.0902 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 98.8110 6.1001 1 60 98.8110 6.1001 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 98.7458 6.1000 1 75 98.7458 6.1000 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 98.7641 6.0900 1 75 98.7641 6.0900 INE443O16062 CREDIT SUISSE AG 22-Jun-17 98.6884 6.3000 1 25 98.6884 6.3000 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 98.6230 6.1400 2 75 98.6230 6.1400 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 97.0336 6.4499 1 50 97.0336 6.4499 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 96.0266 6.5100 2 50 96.0207 6.5200 INE092T16652 IDFC BK 5-Dec-17 95.8235 6.5199 2 50 95.8235 6.5199 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 95.4314 6.5200 2 50 95.4314 6.5200 INE095A16VR0 INDUSIND BK 1-Feb-18 94.8592 6.5499 1 25 94.8592 6.5499 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 94.7775 6.5300 1 25 94.7775 6.5300 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 94.5612 6.5400 1 25 94.5612 6.5400 INE237A16Y34 KOTAK MAH BK 5-Apr-18 93.8703 6.5300 1 25 93.8703 6.5300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com