Apr 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16VK5 INDUSIND BK 20-Apr-17 99.8359 5.9995 1 550 99.8359 5.9995 INE095A16VK5 INDUSIND BK 20-Apr-17 99.7868 5.9988 2 200 99.7868 5.9988 INE976G16EZ7 RBL BK 25-Apr-17 99.7499 6.1010 1 5 99.7499 6.1010 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.6696 6.0498 1 25 99.6696 6.0498 INE095A16VM1 INDUSIND BK 28-Apr-17 99.7050 5.9996 1 5 99.7050 5.9996 INE092T16975 IDFC BK 28-Apr-17 99.7025 6.0506 1 5 99.7025 6.0506 INE976G16EX2 RBL BK 2-May-17 99.5908 5.9989 1 10 99.5908 5.9989 INE092T16835 IDFC BK 5-May-17 99.5873 6.0504 2 250 99.5873 6.0504 INE608A16NU1 PUNJAB AND SIND BK 15-May-17 99.4279 6.0005 1 10 99.4279 6.0005 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.3461 6.1601 1 295.47 99.3461 6.1601 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 99.2463 6.1598 1 218.91 99.2463 6.1598 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.2151 6.2773 1 25 99.2151 6.2773 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.2662 6.2748 1 25 99.2662 6.2748 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.2656 6.2800 1 5 99.2656 6.2800 INE095A16VZ3 INDUSIND BK 26-May-17 99.1891 6.0898 2 50 99.1891 6.0898 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.1576 6.0802 1 25 99.1576 6.0802 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.0877 6.1101 3 200 99.0877 6.1101 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 99.0577 6.2002 1 125 99.0577 6.2002 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 99.0728 6.0999 1 25 99.0728 6.0999 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 98.9770 6.0847 1 25 98.9770 6.0847 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.0024 6.1299 1 30 99.0024 6.1299 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 98.8763 6.1002 1 100 98.8763 6.1002 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.8913 6.2002 2 150 98.8913 6.2002 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 98.7830 6.1600 1 200 98.7830 6.1600 INE092T16702 IDFC BK 20-Jun-17 98.7586 6.2001 2 200 98.7586 6.2001 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 98.7616 6.1851 5 200 98.7665 6.1601 INE090A169K5 ICICI BK 21-Jun-17 98.7918 6.1998 3 150 98.7918 6.1998 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 98.7161 6.1652 4 200 98.7161 6.1652 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 98.6716 6.2202 1 15 98.6716 6.2202 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 98.6022 6.1599 1 43.5 98.6022 6.1599 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 98.1239 6.4025 1 30 98.1239 6.4025 INE528G16I85 YES BK 23-Nov-17 96.0536 6.5201 1 100 96.0536 6.5201 INE092T16652 IDFC BK 5-Dec-17 95.8441 6.5400 1 25 95.8441 6.5400 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 95.0878 6.5700 2 9 95.0665 6.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com