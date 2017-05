Apr 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.7364 6.0293 1 100 99.7364 6.0293 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.7223 5.9790 1 25 99.7223 5.9790 INE238A16K21 AXIS BK 27-Apr-17 99.7213 6.0006 1 5 99.7213 6.0006 INE683A16JJ5 THE SOUTH INDIAN BK 28-Apr-17 99.7172 6.0891 1 50 99.7172 6.0891 INE095A16VM1 INDUSIND BK 28-Apr-17 99.7213 6.0006 1 5 99.7213 6.0006 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.6427 5.9492 2 35 99.6427 5.9492 INE434A16OW6 ANDHRA BK 2-May-17 99.6491 6.1205 1 5 99.6491 6.1205 INE434A16OX4 ANDHRA BK 3-May-17 99.6397 5.9993 1 150 99.6397 5.9993 INE095A16VZ3 INDUSIND BK 26-May-17 99.2596 6.0503 1 25 99.2596 6.0503 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.1619 6.1698 1 25 99.1619 6.1698 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.1118 6.2904 1 5 99.1118 6.2904 INE092T16991 IDFC BK 5-Jun-17 99.0611 6.2899 1 25 99.0611 6.2899 INE141A16XS6 OBC 5-Jun-17 99.0670 6.2500 1 5 99.0670 6.2500 INE040A16BG1 HDFC BK 8-Jun-17 99.0166 6.2501 1 5 99.0166 6.2501 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.9055 6.1199 1 25 98.9055 6.1199 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 98.8273 6.1002 10 650 98.8273 6.1002 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 98.8235 6.1202 1 100 98.8235 6.1202 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 98.8437 6.0998 1 75 98.8437 6.0998 INE090A169K5 ICICI BK 21-Jun-17 98.7821 6.2502 2 100 98.7821 6.2502 INE090A169K5 ICICI BK 21-Jun-17 98.8007 6.2403 1 100 98.8007 6.2403 INE092T16AV3 IDFC BK 3-Jul-17 98.5932 6.2001 1 500 98.5932 6.2001 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 98.5259 6.3500 1 50 98.5259 6.3500 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 98.4921 6.3501 1 50 98.4921 6.3501 INE237A16Z09 KOTAK MAH BK 10-Jul-17 98.4415 6.3501 2 300 98.4415 6.3501 INE090A162J2 ICICI BK 11-Sep-17 97.3447 6.4651 1 45 97.3447 6.4651 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.2071 6.4337 12 600 97.2066 6.4349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com