May 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.9830 6.2061 1 25 99.9830 6.2061 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.9659 6.2254 1 17 99.9659 6.2254 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.9491 6.1960 2 150 99.9491 6.1960 INE036D16HC9 THE KARUR VYSYA BK 2-Jun-17 99.9331 6.1087 1 65 99.9331 6.1087 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.9323 6.1818 1 50 99.9323 6.1818 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 99.8643 6.1997 3 75 99.8643 6.1997 INE526V16168 ABU DHABI COMMERCIAL BK 7-Jun-17 99.8437 6.3488 2 100 99.8437 6.3488 INE040A16BG1 HDFC BK 8-Jun-17 99.8474 6.1982 1 50 99.8474 6.1982 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 99.8331 6.1020 1 25 99.8331 6.1020 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.8135 6.2000 1 80 99.8135 6.2000 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 99.7205 6.3940 1 75 99.7205 6.3940 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.6446 6.1992 1 135 99.6446 6.1992 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 99.6277 6.1999 3 575 99.6277 6.1999 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.6277 6.1999 2 295 99.6277 6.1999 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 99.5940 6.1998 1 50 99.5940 6.1998 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.4762 6.1998 2 225 99.4762 6.1998 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 99.4779 6.1796 1 5 99.4779 6.1796 INE092T16AW1 IDFC BK 4-Jul-17 99.4043 6.2495 1 5 99.4043 6.2495 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.2615 6.3153 1 33.5 99.2615 6.3153 INE238A16R99 AXIS BK 12-Jul-17 99.2348 6.3966 1 25 99.2348 6.3966 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 98.9761 6.3998 1 2.45 98.9761 6.3998 INE092T16AO8 IDFC BK 9-Aug-17 98.7552 6.3900 1 30 98.7552 6.3900 INE976G16FL4 RBL BK 10-Aug-17 98.7264 6.4501 1 100 98.7264 6.4501 INE683A16JN7 THE SOUTH INDIAN BK 16-Aug-17 98.6295 6.4200 2 100 98.6295 6.4200 INE092T16AX9 IDFC BK 16-Aug-17 98.6369 6.3849 2 50 98.6369 6.3849 INE528G16K73 YES BK 16-Aug-17 98.6306 6.4148 1 3.2 98.6306 6.4148 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 98.6082 6.3602 6 800 98.6082 6.3602 INE092T16BA5 IDFC BK 18-Aug-17 98.6023 6.3876 2 300 98.6023 6.3876 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 98.6542 6.2242 2 125 98.6614 6.1902 INE092T16BB3 IDFC BK 24-Aug-17 98.5003 6.3876 2 100 98.5003 6.3876 INE092T16AE9 IDFC BK 28-Aug-17 98.4331 6.3849 2 300 98.4331 6.3849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com