Jun 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 99.9654 6.3076 2 50 99.9655 6.2984 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.9480 6.3251 3 250 99.9478 6.3543 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 99.9307 6.3280 1 400 99.9307 6.3280 INE976G16FK6 RBL BK 16-Jun-17 99.9323 6.1818 1 44 99.9323 6.1818 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.8787 6.3326 1 300 99.8787 6.3326 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 99.8617 6.3187 1 200 99.8617 6.3187 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 99.8615 6.3278 2 75 99.8615 6.3278 INE556F16119 SIDBI 20-Jun-17 99.8610 6.3507 1 25 99.8610 6.3507 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.8621 6.3004 1 20 99.8621 6.3004 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.7128 6.1841 1 125 99.7128 6.1841 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 99.6015 6.3493 1 50 99.6015 6.3493 INE237A16Y67 KOTAK MAH BK 7-Jul-17 99.5670 6.3500 1 25 99.5670 6.3500 INE528G16K65 YES BK 10-Jul-17 99.5152 6.3505 2 175 99.5152 6.3505 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 99.5152 6.3505 1 50 99.5152 6.3505 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.5114 6.4005 1 225 99.5114 6.4005 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.5004 6.3196 4 130 99.5004 6.3196 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 99.4953 6.3845 1 50 99.4953 6.3845 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 99.4636 6.3497 1 25 99.4636 6.3497 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 99.3786 6.3397 1 50 99.3786 6.3397 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 99.1811 6.1503 1 100 99.1811 6.1503 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 98.6231 6.3698 1 50 98.6231 6.3698 INE095A16TW4 INDUSIND BK 7-Sep-17 98.5044 6.3699 2 50 98.5044 6.3699 INE040A16BN7 HDFC BK 11-Sep-17 98.4444 6.3379 29 3250 98.4445 6.3377 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 98.1711 6.4150 1 85 98.1711 6.4150 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 96.4184 6.5500 2 35 96.4184 6.5500 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 95.2191 6.6400 1 25 95.2191 6.6400 INE556F16234 SIDBI 25-May-18 94.0539 6.6500 1 10 94.0539 6.6500 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 93.7647 6.6499 3 125 93.7647 6.6499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com