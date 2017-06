Jun 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 99.9321 6.2001 1 10 99.9321 6.2001 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 99.9138 6.2980 1 5 99.9138 6.2980 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.8968 6.2845 3 75 99.8965 6.3028 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 99.8793 6.3012 1 100 99.8793 6.3012 INE528G16K32 YES BK 3-Jul-17 99.8255 6.3804 2 250 99.8255 6.3804 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 99.7907 6.3796 1 25 99.7907 6.3796 INE237A16Y67 KOTAK MAH BK 7-Jul-17 99.7559 6.3796 2 250 99.7559 6.3796 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 99.7559 6.3796 1 25 99.7559 6.3796 INE238A16R81 AXIS BK 10-Jul-17 99.7037 6.3806 2 175 99.7037 6.3806 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 99.6864 6.3791 2 180 99.6864 6.3791 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.6865 6.3777 2 105 99.6864 6.3791 INE095A16WE6 INDUSIND BK 17-Jul-17 99.5822 6.3807 1 25 99.5822 6.3807 INE976G16FN0 RBL BK 25-Jul-17 99.5084 6.4400 1 85 99.5084 6.4400 INE237A16T31 KOTAK MAH BK 27-Jul-17 99.4092 6.3801 2 90 99.4092 6.3801 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.2712 6.3801 1 150 99.2712 6.3801 INE683A16JM9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Aug-17 99.2973 6.3000 1 5 99.2973 6.3000 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 99.0825 6.4998 1 5 99.0825 6.4998 INE090A167J1 ICICI BK 22-Sep-17 98.5113 6.3401 1 25 98.5113 6.3401 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 98.4608 6.3399 1 25 98.4608 6.3399 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 97.3375 6.4000 1 50 97.3375 6.4000 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 96.5522 6.6499 1 100 96.5522 6.6499 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 95.7832 6.6400 1 96 95.7832 6.6400 INE556F16226 SIDBI 24-May-18 94.2721 6.7000 1 100 94.2721 6.7000 INE556F16226 SIDBI 24-May-18 94.2069 6.7000 1 50 94.2069 6.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com