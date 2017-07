TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jun 30

Jun 30 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16AV3 IDFC BK 3-Jul-17 99.9478 6.3543 1 5 99.9478 6.3543 INE237A16Y42 KOTAK MAH BK 3-Jul-17 99.9478 6.3543 1 5 99.9478 6.3543 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 99.8789 6.3222 1 50 99.8789 6.3222 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 99.8271 6.3218 1 100 99.8271 6.3218 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.8127 6.2266 1 200 99.8127 6.2266 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 99.8096 6.3299 4 200 99.8093 6.3399 INE238A16R99 AXIS BK 12-Jul-17 99.7917 6.3490 5 184 99.7917 6.3490 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 99.4636 6.3497 1 100 99.4636 6.3497 INE238A16S07 AXIS BK 4-Aug-17 99.3964 6.3329 1 150 99.3964 6.3329 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.3986 6.3097 2 75 99.3986 6.3097 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 99.3035 6.4001 1 25 99.3035 6.4001 INE092T16AO8 IDFC BK 9-Aug-17 99.3111 6.3300 1 25 99.3111 6.3300 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 99.3654 6.3002 1 5 99.3654 6.3002 INE092T16AY7 IDFC BK 10-Aug-17 99.2918 6.3497 3 200 99.2918 6.3497 INE092T16AZ4 IDFC BK 14-Aug-17 99.2780 6.3202 1 150 99.2780 6.3202 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 99.1547 6.3503 4 475 99.1547 6.3503 INE092T16BB3 IDFC BK 24-Aug-17 99.1077 6.3196 1 5 99.1077 6.3196 INE092T16AE9 IDFC BK 28-Aug-17 98.9858 6.3386 1 200 98.9858 6.3386 INE092T16AG4 IDFC BK 29-Aug-17 99.0303 6.2703 1 5 99.0303 6.2703 INE090A161J4 ICICI BK 31-Aug-17 98.9393 6.3113 5 160 98.9412 6.3000 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 98.9329 6.3499 2 50 98.9329 6.3499 INE528G16J68 YES BK 1-Sep-17 98.9197 6.3272 2 150 98.9197 6.3272 INE092T16AC3 IDFC BK 1-Sep-17 98.9167 6.3450 2 50 98.9167 6.3450 INE095A16TW4 INDUSIND BK 7-Sep-17 98.8101 6.3702 1 50 98.8101 6.3702 INE040A16BN7 HDFC BK 11-Sep-17 98.7518 6.3199 1 25 98.7518 6.3199 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 98.5945 6.3454 4 275 98.5891 6.3701 INE237A16U95 KOTAK MAH BK 20-Sep-17 98.5946 6.3449 2 150 98.5946 6.3449 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 98.6348 6.3949 1 50 98.6348 6.3949 INE238A16O76 AXIS BK 20-Sep-17 98.5946 6.3449 2 50 98.5946 6.3449 INE095A16TZ7 INDUSIND BK 20-Sep-17 98.6506 6.3198 1 25 98.6506 6.3198 INE090A167J1 ICICI BK 22-Sep-17 98.5597 6.3499 1 25 98.5597 6.3499 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 98.5105 6.3434 2 300 98.5113 6.3401 INE261F16215 NABARD 26-Sep-17 98.4921 6.3501 1 25 98.4921 6.3501 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 98.4980 6.3976 1 175 98.4980 6.3976 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 98.4536 6.3700 1 25 98.4536 6.3700 INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 98.4400 6.3563 4 90 98.4367 6.3700 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 97.8598 6.4899 1 150 97.8598 6.4899 INE237A16V94 KOTAK MAH BK 28-Nov-17 97.3853 6.4900 1 25 97.3853 6.4900 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 95.9239 6.6000 1 100 95.9239 6.6000 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 95.9040 6.5500 2 200 95.9040 6.5500 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 95.9040 6.5500 1 11 95.9040 6.5500 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 95.8051 6.5499 5 19 95.8051 6.5499 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 95.7723 6.5765 4 172.4 95.7578 6.6000 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 95.5160 6.5400 1 50 95.5160 6.5400 INE237A163A3 KOTAK MAH BK 24-May-18 94.3371 6.6800 1 150 94.3371 6.6800 INE556F16234 SIDBI 25-May-18 94.3048 6.7000 1 50 94.3048 6.7000 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 94.0959 6.6000 1 100 94.0959 6.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com