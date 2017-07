TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jul 27

Jul 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 99.7779 6.2498 1 50 99.7779 6.2498 INE976G16FL4 RBL BK 10-Aug-17 99.7570 6.3508 1 100 99.7570 6.3508 INE092T16AY7 IDFC BK 10-Aug-17 99.7582 6.3194 1 100 99.7582 6.3194 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 99.6915 6.2751 1 2 99.6915 6.2751 INE528G16K73 YES BK 16-Aug-17 99.6614 6.2000 1 25 99.6614 6.2000 INE976G16FQ3 RBL BK 30-Aug-17 99.4004 6.4757 1 195 99.4004 6.4757 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 99.4180 6.2845 1 25 99.4180 6.2845 INE237A16X92 KOTAK MAH BK 7-Sep-17 99.2861 6.2487 1 100 99.2861 6.2487 INE095A16TW4 INDUSIND BK 7-Sep-17 99.2916 6.2000 1 25 99.2916 6.2000 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 99.0911 6.1998 1 25 99.0911 6.1998 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 98.9980 6.1572 2 500 98.9980 6.1572 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 98.9612 6.1797 2 50 98.9612 6.1797 INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 98.9323 6.1549 1 10 98.9323 6.1549 INE092T16BC1 IDFC BK 29-Nov-17 97.8913 6.2900 1 30 97.8913 6.2900 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 97.8781 6.2800 2 175 97.8781 6.2800 INE238A16P83 AXIS BK 20-Dec-17 97.5419 6.3001 1 125 97.5419 6.3001 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 96.7089 6.3699 1 50 96.7089 6.3699 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 96.2217 6.3699 2 100 96.2217 6.3699 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 96.1732 6.3700 2 175 96.1732 6.3700 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 96.1409 6.3701 1 50 96.1409 6.3701 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 96.1409 6.3701 1 125 96.1409 6.3701 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 96.0693 6.3549 3 200 96.0693 6.3549 INE556F16184 SIDBI 17-May-18 95.0103 6.5200 1 75 95.0103 6.5200 INE556F16226 SIDBI 24-May-18 94.8976 6.5200 1 25 94.8976 6.5200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com