Oct 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16ON6 CANARA BK 28-Oct-14 99.9765 8.5795 1 100 99.9765 8.5795 INE528G16VR7 YES BK 28-Oct-14 99.9778 8.1048 1 95 99.9778 8.1048 INE608A16GR1 PUNJAB AND SIND BK 31-Oct-14 99.9102 8.2016 1 450 99.9102 8.2016 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.8613 8.4493 1 25 99.8613 8.4493 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 99.8613 8.4493 1 25 99.8613 8.4493 INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 99.7897 8.5455 2 45 99.7884 8.5998 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 99.7958 8.2984 1 5 99.7958 8.2984 INE141A16QZ5 OBC 7-Nov-14 99.7496 8.3296 1 75 99.7496 8.3296 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.7663 8.5500 1 25 99.7663 8.5500 INE428A16OC0 ALLAHABAD BK 10-Nov-14 99.6964 8.5501 1 25 99.6964 8.5501 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 99.3224 8.3004 2 200 99.3224 8.3004 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.2304 8.3255 3 80 99.2236 8.4001 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.2030 8.3783 1 75 99.2030 8.3783 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.1851 8.3301 1 25 99.1851 8.3301 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 99.1597 8.3597 2 75 99.1597 8.3597 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.1832 8.3496 1 25 99.1832 8.3496 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.1637 8.3196 1 25 99.1637 8.3196 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 99.1822 8.3600 1 25 99.1822 8.3600 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 99.1587 8.3697 1 5 99.1587 8.3697 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 99.1157 8.3500 1 100 99.1157 8.3500 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 99.0293 8.3204 1 25 99.0293 8.3204 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 99.0231 8.3741 1 15 99.0231 8.3741 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.0070 8.3200 1 25 99.0070 8.3200 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.0070 8.3200 1 25 99.0070 8.3200 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 98.9847 8.3197 2 175 98.9847 8.3197 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.9835 8.3296 1 25 98.9835 8.3296 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.9623 8.3203 4 200 98.9623 8.3203 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 98.9636 8.3097 1 25 98.9636 8.3097 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 98.8967 8.3101 1 25 98.8967 8.3101 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 98.8758 8.3000 2 50 98.8758 8.3000 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 98.7366 8.3400 1 25 98.7366 8.3400 INE654A16EX8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Dec-14 98.6492 8.3299 1 100 98.6492 8.3299 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 98.5785 8.3544 2 60 98.5751 8.3747 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.0444 8.5651 2 5 98.0444 8.5651 INE683A16EV1 THE SOUTH INDIAN BK 23-Jan-15 97.9484 8.6877 2 100 97.9484 8.6877 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 97.1772 8.6199 1 25 97.1772 8.6199 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.1494 8.5000 2 50 97.1494 8.5000 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 97.1461 8.5101 2 25 97.1461 8.5101 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.1584 8.5401 1 10 97.1584 8.5401 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.1527 8.4899 1 25 97.1527 8.4899 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.1461 8.5101 1 25 97.1461 8.5101 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.1241 8.5101 1 25 97.1241 8.5101 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 97.0552 8.5850 1 25 97.0552 8.5850 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.0175 8.5007 2 35 97.0228 8.4850 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 96.9735 8.5650 1 30 96.9735 8.5650 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.9773 8.4901 1 25 96.9773 8.4901 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.9520 8.5000 1 25 96.9520 8.5000 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 96.9266 8.5100 1 25 96.9266 8.5100 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.9047 8.5100 1 25 96.9047 8.5100 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.8977 8.5299 1 0.2 96.8977 8.5299 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 96.6759 8.5375 1 0.02 96.6759 8.5375 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.0617 8.7001 1 50 96.0617 8.7001 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.0837 8.7001 1 25 96.0837 8.7001 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 95.3695 8.7300 1 5 95.3695 8.7300 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 95.0283 8.6800 1 25 95.0283 8.6800 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 92.8999 8.8000 1 50 92.8999 8.8000 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 92.6224 8.8100 1 25 92.6224 8.8100 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.6017 8.8100 3 100 92.6017 8.8100 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.0995 8.8950 1 75 92.0995 8.8950 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 91.8606 8.8849 2 200 91.8606 8.8849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com