Oct 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16QU6 OBC 30-Oct-14 99.9534 8.5085 3 175 99.9534 8.5085 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.9305 8.4617 2 75 99.9306 8.4495 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.9304 8.4739 1 75 99.9304 8.4739 INE654A16EZ3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-14 99.9306 8.4496 2 50 99.9302 8.4983 INE095A16OV7 INDUSIND BK 31-Oct-14 99.9306 8.4526 2 40 99.9302 8.4983 INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 99.9303 8.4861 1 25 99.9303 8.4861 INE457A16FQ7 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-14 99.9303 8.4861 1 25 99.9303 8.4861 INE428A16OB2 ALLAHABAD BK 31-Oct-14 99.9306 8.4495 1 25 99.9306 8.4495 INE691A16IP7 UCO BK 03-Nov-14 99.8596 8.5530 1 5 99.8596 8.5530 INE434A16IN7 ANDHRA BK 05-Nov-14 99.8194 8.2533 3 450 99.8193 8.2594 INE008A16WP5 IDBI BK 05-Nov-14 99.8184 8.3006 1 300 99.8184 8.3006 INE141A16QX0 OBC 05-Nov-14 99.8195 8.2502 1 125 99.8195 8.2502 INE434A16IN7 ANDHRA BK 05-Nov-14 99.8420 8.2516 2 50 99.8420 8.2516 INE112A16GT0 CORPORATION BK 05-Nov-14 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE141A16QZ5 OBC 07-Nov-14 99.7731 8.3007 2 100 99.7731 8.3007 INE528G16YY7 YES BK 07-Nov-14 99.7933 8.4002 1 5 99.7933 8.4002 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.5473 8.2993 2 300 99.5473 8.2993 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.5445 8.3509 1 175 99.5445 8.3509 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.4507 8.4001 1 30 99.4507 8.4001 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 99.3409 8.3506 5 275 99.3409 8.3506 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 99.3232 8.2905 1 150 99.3232 8.2905 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 99.3008 8.2905 1 25 99.3008 8.2905 INE476A16LA9 CANARA BK 01-Dec-14 99.2328 8.2998 2 225 99.2328 8.2998 INE434A16JC8 ANDHRA BK 01-Dec-14 99.2516 8.3402 1 25 99.2516 8.3402 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 01-Dec-14 99.2309 8.3205 1 5 99.2309 8.3205 INE476A16LB7 CANARA BK 02-Dec-14 99.2328 8.2998 1 50 99.2328 8.2998 INE141A16RE8 OBC 03-Dec-14 99.1851 8.3301 2 300 99.1851 8.3301 INE238A16UO5 AXIS BK 03-Dec-14 99.1756 8.4280 1 300 99.1756 8.4280 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 03-Dec-14 99.2057 8.3497 1 75 99.2057 8.3497 INE476A16OS5 CANARA BK 03-Dec-14 99.1832 8.3496 1 25 99.1832 8.3496 INE141A16RG3 OBC 04-Dec-14 99.1557 8.3998 3 100 99.1557 8.3998 INE077A16CE6 DENA BK 05-Dec-14 99.1617 8.3396 1 25 99.1617 8.3396 INE238A16UQ0 AXIS BK 08-Dec-14 99.0763 8.2998 1 50 99.0763 8.2998 INE705A16IF6 VIJAYA BK 09-Dec-14 99.0517 8.3201 2 50 99.0517 8.3201 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.0259 8.3499 1 25 99.0259 8.3499 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.0449 8.3803 1 20 99.0449 8.3803 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 99.0415 8.4104 1 5 99.0415 8.4104 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 99.0259 8.3499 1 175 99.0259 8.3499 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.0094 8.2997 1 100 99.0094 8.2997 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.9822 8.3404 1 50 98.9822 8.3404 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 98.8140 8.4247 1 15 98.8140 8.4247 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 98.7942 8.2498 1 5 98.7942 8.2498 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 98.5966 8.3796 1 200 98.5966 8.3796 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 97.5466 8.5001 1 25 97.5466 8.5001 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 97.2628 8.5600 1 12 97.2628 8.5600 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 97.2374 8.5000 1 25 97.2374 8.5000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 02-Mar-15 97.1811 8.4699 1 50 97.1811 8.4699 INE028A16961 BK OF BARODA 02-Mar-15 97.1778 8.4802 1 25 97.1778 8.4802 INE476A16MC3 CANARA BK 03-Mar-15 97.1527 8.4899 2 80 97.1527 8.4899 INE141A16OQ9 OBC 03-Mar-15 97.1525 8.4904 2 42.5 97.1454 8.5123 INE476A16MC3 CANARA BK 03-Mar-15 97.1795 8.4749 1 25 97.1795 8.4749 INE476A16MY7 CANARA BK 05-Mar-15 97.1129 8.4775 1 50 97.1129 8.4775 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 06-Mar-15 97.0652 8.5550 1 25.5 97.0652 8.5550 INE705A16JE7 VIJAYA BK 09-Mar-15 96.9973 8.5600 1 40 96.9973 8.5600 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 09-Mar-15 97.0152 8.5074 1 1 97.0152 8.5074 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.9817 8.4775 3 100 96.9842 8.4701 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.9598 8.4774 3 150 96.9607 8.4749 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.9389 8.4749 1 25 96.9389 8.4749 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 95.7663 8.7697 1 40 95.7663 8.7697 INE084A16BB0 BK OF INDIA 09-Jun-15 94.9149 8.7299 1 5 94.9149 8.7299 INE238A16XP6 AXIS BK 20-Aug-15 93.3389 8.8000 1 2.2 93.3389 8.8000 INE238A16XR2 AXIS BK 09-Sep-15 92.9490 8.7900 1 100 92.9490 8.7900 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 92.1981 8.8501 1 25 92.1981 8.8501 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 91.9756 8.9451 1 50 91.9756 8.9451 INE237A16B49 KOTAK MAH BK 26-Oct-15 91.9105 8.8500 1 45 91.9105 8.8500 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 91.9195 8.8150 7 600 91.9195 8.8150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.