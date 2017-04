Oct 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 99.9774 8.2502 4 295 99.9773 8.2874 INE095A16OV7 INDUSIND BK 31-Oct-14 99.9774 8.2665 2 35 99.9774 8.2509 INE457A16FQ7 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-14 99.9775 8.2143 1 25 99.9775 8.2143 INE683A16EJ6 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-14 99.9100 8.2158 4 225 99.9102 8.2016 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.9105 8.1757 2 120 99.9108 8.1468 INE095A16OS3 INDUSIND BK 3-Nov-14 99.9102 8.2016 2 100 99.9102 8.2016 INE528G16YW1 YES BK 3-Nov-14 99.9099 8.2245 2 100 99.9097 8.2473 INE457A16FS3 BK OF MAHARASHTRA 3-Nov-14 99.9104 8.1833 1 75 99.9104 8.1833 INE608A16GQ3 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-14 99.9104 8.1833 1 50 99.9104 8.1833 INE976G16935 THE RATNAKAR BK 3-Nov-14 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE651A16GM2 STATE BK OF MYSORE 5-Nov-14 99.8667 8.1179 3 225 99.8664 8.1382 INE651A16GM2 STATE BK OF MYSORE 5-Nov-14 99.8885 8.1486 1 125 99.8885 8.1486 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.8885 8.1486 1 120 99.8885 8.1486 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 99.6625 8.2403 1 75 99.6625 8.2403 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.5933 8.2806 1 4.5 99.5933 8.2806 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 99.3912 8.2805 1 50 99.3912 8.2805 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 99.3688 8.2804 1 50 99.3688 8.2804 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 99.2776 8.2998 1 25 99.2776 8.2998 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.3008 8.2905 1 5 99.3008 8.2905 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.2552 8.2998 2 75 99.2552 8.2998 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.2782 8.2932 2 70 99.2776 8.2998 INE238A16XD2 AXIS BK 2-Dec-14 99.2552 8.2998 1 25 99.2552 8.2998 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.2309 8.3205 2 150 99.2309 8.3205 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.1966 8.4462 1 25 99.1966 8.4462 INE238A16XE0 AXIS BK 5-Dec-14 99.1861 8.3198 1 293 99.1861 8.3198 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 99.1880 8.3002 1 50 99.1880 8.3002 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 99.1880 8.3002 1 50 99.1880 8.3002 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.1832 8.3496 1 5 99.1832 8.3496 INE608A16GZ4 PUNJAB AND SIND BK 8-Dec-14 99.1209 8.3004 1 50 99.1209 8.3004 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 99.1220 8.2900 3 225 99.1220 8.2900 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 99.0965 8.3196 1 50 99.0965 8.3196 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.0986 8.3001 1 25 99.0986 8.3001 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 99.0906 8.3744 1 15 99.0906 8.3744 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.0621 8.4286 3 690.55 99.0763 8.2998 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.0767 8.2965 3 120 99.0741 8.3198 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.0965 8.3196 1 100 99.0965 8.3196 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 99.0487 8.5502 1 85 99.0487 8.5502 INE457A16FR5 BK OF MAHARASHTRA 10-Dec-14 99.0763 8.2998 1 25 99.0763 8.2998 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.0878 8.4005 1 10 99.0878 8.4005 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 99.0708 8.3497 1 5 99.0708 8.3497 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.0517 8.3201 1 100 99.0517 8.3201 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.0551 8.2900 1 50 99.0551 8.2900 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.0270 8.3403 1 50 99.0270 8.3403 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.0293 8.3204 1 43 99.0293 8.3204 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.0317 8.2997 1 25 99.0317 8.2997 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.0551 8.2900 1 25 99.0551 8.2900 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 98.9883 8.2899 2 150 98.9883 8.2899 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 98.9315 8.5699 1 5 98.9315 8.5699 INE095A16PC4 INDUSIND BK 22-Dec-14 98.7884 8.4464 1 250 98.7884 8.4464 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 98.8119 8.4398 1 10 98.8119 8.4398 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 98.7814 8.3385 2 79 98.7819 8.3350 INE608A16HC1 PUNJAB AND SIND BK 26-Dec-14 98.7159 8.3297 4 300 98.7159 8.3297 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 98.6544 8.2971 3 90 98.6548 8.2949 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 98.4726 8.4500 2 100 98.4726 8.4500 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.4486 8.5848 2 50 98.4486 8.5848 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 97.9221 8.6057 2 500 97.9193 8.6177 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.4418 8.4802 1 25 97.4418 8.4802 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 97.3324 8.5501 1 10 97.3324 8.5501 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 97.3255 8.5002 1 5 97.3255 8.5002 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 97.2297 8.4550 1 25 97.2297 8.4550 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 97.2011 8.5448 1 5 97.2011 8.5448 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.2078 8.4551 1 25 97.2078 8.4551 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.2062 8.4600 1 1 97.2062 8.4600 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.1778 8.4802 1 6.5 97.1778 8.4802 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 97.0595 8.5061 1 6 97.0595 8.5061 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 97.0616 8.4999 1 5 97.0616 8.4999 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.0515 8.4649 1 25 97.0515 8.4649 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.0026 8.4801 4 100 97.0026 8.4801 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 96.8953 8.4748 1 0.5 96.8953 8.4748 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 95.1426 8.6271 3 125 95.1572 8.5999 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 95.1089 8.6500 2 100 95.1089 8.6500 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 94.7771 8.6699 1 25 94.7771 8.6699 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 91.9904 8.7550 1 50 91.9904 8.7550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 