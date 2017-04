Oct 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 99.9442 6.7969 3 300 99.9433 6.9024 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.9425 6.9999 1 175 99.9425 6.9999 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.9507 6.0011 2 150 99.9507 6.0011 INE141A16QW2 OBC 3-Nov-14 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE654A16FA3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Nov-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 99.9342 8.0109 1 25 99.9342 8.0109 INE651A16GM2 STATE BK OF MYSORE 5-Nov-14 99.8910 7.9675 3 100 99.8919 7.8998 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-14 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE476A16OT3 CANARA BK 5-Nov-14 99.8897 8.0599 2 80 99.8974 7.4975 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.8905 8.0023 1 10 99.8905 8.0023 INE095A16OL8 INDUSIND BK 7-Nov-14 99.8497 7.8489 1 30 99.8497 7.8489 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.8466 8.0110 1 25 99.8466 8.0110 INE237A16ZT5 KOTAK MAH BK 7-Nov-14 99.8346 8.6387 1 5 99.8346 8.6387 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 99.8206 8.1998 1 5 99.8206 8.1998 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 99.6937 8.0102 1 25 99.6937 8.0102 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.6149 8.3003 1 5 99.6149 8.3003 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.3017 8.2797 1 95 99.3017 8.2797 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.3017 8.2797 1 25 99.3017 8.2797 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.2806 8.2647 2 48.5 99.2819 8.2501 INE160A16KR5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Dec-14 99.2793 8.2802 1 25 99.2793 8.2802 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 99.2570 8.2795 2 120 99.2570 8.2795 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.2337 8.2900 4 275 99.2337 8.2900 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 99.1463 8.2706 1 20 99.1463 8.2706 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.0921 8.3609 2 140 99.1051 8.2397 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.0982 8.3038 1 70 99.0982 8.3038 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 99.1008 8.2797 1 25 99.1008 8.2797 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.1040 8.2499 1 5 99.1040 8.2499 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 99.0551 8.2900 1 50 99.0551 8.2900 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.0562 8.2802 1 25 99.0562 8.2802 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.0630 8.2200 1 25 99.0630 8.2200 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 98.8327 8.2903 2 25 98.8327 8.2903 INE095A16PD2 INDUSIND BK 23-Dec-14 98.7884 8.4464 1 205 98.7884 8.4464 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 98.7893 8.4400 1 21 98.7893 8.4400 INE608A16HD9 PUNJAB AND SIND BK 24-Dec-14 98.7830 8.3274 8 500 98.7830 8.3274 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 98.6840 8.2499 1 50 98.6840 8.2499 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 98.5709 8.3997 1 100 98.5709 8.3997 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 98.4986 8.4298 1 75 98.4986 8.4298 INE503A16CR3 DCB BK 5-Jan-15 98.4600 8.6499 1 50 98.4600 8.6499 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 98.5012 8.4149 1 25 98.5012 8.4149 INE168A16KW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-15 97.9537 8.5674 4 300 97.9537 8.5674 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 97.7713 8.4900 2 10.5 97.7713 8.4900 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 97.7126 8.4599 1 25 97.7126 8.4599 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.2564 8.4399 1 25 97.2564 8.4399 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.2313 8.4500 2 28.5 97.2313 8.4500 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.2014 8.4750 1 10 97.2014 8.4750 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 97.1940 8.4301 2 50 97.1940 8.4301 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.1035 8.4400 1 25 97.1035 8.4400 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.0509 8.4666 1 25 97.0509 8.4666 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.0164 8.4399 1 25 97.0164 8.4399 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 96.7118 8.5000 1 5 96.7118 8.5000 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 95.5396 8.6500 2 50 95.5396 8.6500 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 95.5427 8.6001 1 25 95.5427 8.6001 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 95.1606 8.5936 5 175 95.1692 8.5775 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 95.0506 8.6000 1 5 95.0506 8.6000 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.7308 8.7500 5 250 92.7308 8.7500 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.2544 8.8060 5 125 92.2512 8.8100 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 91.9771 8.7950 1 200 91.9771 8.7950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com