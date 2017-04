Nov 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 99.9562 7.9970 3 525 99.9562 7.9970 INE476A16OT3 CANARA BK 5-Nov-14 99.9562 7.9970 5 500 99.9562 7.9970 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-14 99.9562 7.9970 2 150 99.9562 7.9970 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.9562 7.9970 1 65 99.9562 7.9970 INE237A16ZT5 KOTAK MAH BK 7-Nov-14 99.9055 8.6313 1 135 99.9055 8.6313 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.8459 8.0476 3 100 99.8468 8.0005 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE428A16OC0 ALLAHABAD BK 10-Nov-14 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE683A16EL2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-14 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE683A16EL2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-14 99.8339 8.6753 1 4 99.8339 8.6753 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 99.8250 7.9984 1 13 99.8250 7.9984 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 99.7542 8.1768 4 275 99.7550 8.1495 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.6846 8.2489 6 525 99.6846 8.2489 INE691A16IV5 UCO BK 17-Nov-14 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 99.7279 8.2990 1 5 99.7279 8.2990 INE036D16GJ6 THE KARUR VYSYA BK 17-Nov-14 99.6616 8.8525 1 5 99.6616 8.8525 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 99.6621 8.2501 1 45 99.6621 8.2501 INE651A16GW1 STATE BK OF MYSORE 18-Nov-14 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.5989 8.1652 2 100 99.5982 8.1805 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 99.4415 8.1999 2 200 99.4415 8.1999 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 99.4395 8.2294 1 100 99.4395 8.2294 INE476A16OZ0 CANARA BK 28-Nov-14 99.4368 8.2693 2 75 99.4368 8.2693 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.4158 8.2495 2 150 99.4158 8.2495 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.3488 8.2499 1 50 99.3488 8.2499 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.3249 8.2695 1 75 99.3249 8.2695 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 99.2579 8.2694 1 50 99.2579 8.2694 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.2355 8.2704 1 100 99.2355 8.2704 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 99.1647 8.3095 1 100 99.1647 8.3095 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 99.2132 8.2703 1 75 99.2132 8.2703 INE649A16EW0 STATE BK OF HYDERABAD 10-Dec-14 99.1696 8.2604 1 50 99.1696 8.2604 INE457A16FR5 BK OF MAHARASHTRA 10-Dec-14 99.1706 8.2503 1 25 99.1706 8.2503 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.1251 8.2601 4 300 99.1262 8.2500 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.1230 8.2804 2 100 99.1230 8.2804 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 99.0846 8.4302 1 5 99.0846 8.4302 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 99.0153 8.2498 1 25 99.0153 8.2498 INE608A16HD9 PUNJAB AND SIND BK 24-Dec-14 98.8502 8.3247 1 75 98.8502 8.3247 INE608A16HC1 PUNJAB AND SIND BK 26-Dec-14 98.8399 8.4001 1 25 98.8399 8.4001 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 98.7396 8.3200 8 350 98.7396 8.3200 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 98.7501 8.2498 1 50 98.7501 8.2498 INE090A16I71 ICICI BK 1-Jan-15 98.6473 8.4831 1 0.02 98.6473 8.4831 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 98.6240 8.4875 6 450 98.6240 8.4875 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.5394 8.5876 2 100 98.5394 8.5876 INE090A16J05 ICICI BK 7-Jan-15 98.5210 8.4298 1 25 98.5210 8.4298 INE528G16ZM9 YES BK 9-Jan-15 98.4726 8.4500 2 50 98.4726 8.4500 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 98.3308 8.4877 3 300 98.3308 8.4877 INE141A16RT6 OBC 20-Jan-15 98.2185 8.4877 2 100 98.2185 8.4877 INE683A16EW9 THE SOUTH INDIAN BK 30-Jan-15 97.9646 8.6177 5 300 97.9646 8.6177 INE095A16PO9 INDUSIND BK 30-Jan-15 97.9878 8.5174 1 200 97.9878 8.5174 INE503A16CS1 DCB BK 30-Jan-15 97.9571 8.6501 1 50 97.9571 8.6501 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 98.0150 8.4000 2 25.1 98.0127 8.4099 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 97.8418 8.4749 1 2 97.8418 8.4749 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 97.6317 8.4324 1 0.1 97.6317 8.4324 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 97.3790 8.6177 2 100 97.3790 8.6177 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 97.3344 8.3999 1 25 97.3344 8.3999 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.3780 8.4000 1 25 97.3780 8.4000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.3263 8.4261 1 6.5 97.3263 8.4261 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.3079 8.4150 1 25 97.3079 8.4150 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 97.3126 8.3999 1 25 97.3126 8.3999 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.3095 8.4099 1 25 97.3095 8.4099 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.2698 8.3975 1 1 97.2698 8.3975 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.1789 8.4094 2 100 97.1820 8.4000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.1783 8.4114 2 51.5 97.1787 8.4101 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 97.1689 8.4402 1 25 97.1689 8.4402 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 97.1523 8.4911 1 2 97.1523 8.4911 INE095A16MO6 INDUSIND BK 10-Mar-15 97.1908 8.4400 1 50 97.1908 8.4400 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.1537 8.4200 1 25 97.1537 8.4200 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.1347 8.4117 2 75 97.1352 8.4101 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.1418 8.3901 1 50 97.1418 8.3901 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.0901 8.4150 1 25 97.0901 8.4150 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 97.0817 8.4400 1 25 97.0817 8.4400 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 96.9769 8.4913 1 3.9 96.9769 8.4913 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 96.7610 8.4848 1 9 96.7610 8.4848 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 95.6005 8.5700 1 50 95.6005 8.5700 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 95.1892 8.6200 1 25 95.1892 8.6200 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 94.7622 8.5850 2 25 94.7622 8.5850 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.3210 8.7999 2 48.15 92.3210 8.7999 INE090A16T86 ICICI BK 23-Oct-15 92.1978 8.7750 2 50 92.1978 8.7750 INE090A16T86 ICICI BK 23-Oct-15 92.1611 8.7699 1 25 92.1611 8.7699 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.0716 8.7550 3 100 92.0716 8.7550 INE237A16B72 KOTAK MAH BK 28-Oct-15 92.0425 8.7900 1 25 92.0425 8.7900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 