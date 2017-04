Nov 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.9565 7.9401 4 430 99.9567 7.9057 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.9567 7.9057 3 45 99.9567 7.9057 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 99.8960 7.5999 1 50 99.8960 7.5999 INE476A16OU1 CANARA BK 10-Nov-14 99.8932 7.8011 2 50 99.8960 7.5999 INE008A16SP3 IDBI BK 11-Nov-14 99.8687 7.9979 1 100 99.8687 7.9979 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 99.7344 8.1002 1 50 99.7344 8.1002 INE608A16GV3 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-14 99.7360 8.0513 1 25 99.7360 8.0513 INE036D16EP8 THE KARUR VYSYA BK 20-Nov-14 99.6670 8.1301 1 50 99.6670 8.1301 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 99.6462 8.0997 1 5 99.6462 8.0997 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 99.5554 8.1502 1 25 99.5554 8.1502 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 99.5948 8.2500 1 5 99.5948 8.2500 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 99.4843 8.2264 1 60 99.4843 8.2264 INE238A16UN7 AXIS BK 28-Nov-14 99.4629 8.5696 1 0.02 99.4629 8.5696 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.4109 8.3191 1 75 99.4109 8.3191 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.4228 8.1500 2 75 99.4228 8.1500 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 99.4228 8.1500 1 25 99.4228 8.1500 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.3871 8.3366 1 2.15 99.3871 8.3366 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.3756 8.1906 1 25 99.3756 8.1906 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.3506 8.2269 3 75 99.3511 8.2205 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.2170 8.2300 2 50 99.2170 8.2300 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.2418 8.4502 1 5 99.2418 8.4502 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.2374 8.4996 1 5 99.2374 8.4996 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 99.2170 8.2300 1 100 99.2170 8.2300 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.2179 8.2205 1 50 99.2179 8.2205 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 99.1126 8.1700 2 50 99.1126 8.1700 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.0779 8.2853 1 50 99.0779 8.2853 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 98.9000 8.2850 2 75 98.9000 8.2850 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 98.7841 8.3197 2 100 98.7841 8.3197 INE237A16B64 KOTAK MAH BK 29-Dec-14 98.7942 8.2498 1 50 98.7942 8.2498 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 98.6770 8.4374 4 450 98.6770 8.4374 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 98.6696 8.4852 2 350 98.6696 8.4852 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 98.7022 8.5701 1 25 98.7022 8.5701 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 98.3758 8.4876 4 100 98.3758 8.4876 INE141A16RU4 OBC 19-Jan-15 98.2938 8.4476 8 450 98.2938 8.4476 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 98.3478 8.3998 1 25 98.3478 8.3998 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 98.2993 8.4199 1 7 98.2993 8.4199 INE683A16EY5 THE SOUTH INDIAN BK 29-Jan-15 98.0394 8.5874 2 200 98.0394 8.5874 INE683A16EW9 THE SOUTH INDIAN BK 30-Jan-15 98.0168 8.5874 1 100 98.0168 8.5874 INE095A16PN1 INDUSIND BK 3-Feb-15 97.9430 8.5175 2 300 97.9430 8.5175 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 97.7653 8.1001 1 50 97.7653 8.1001 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 97.7653 8.1001 1 50 97.7653 8.1001 INE095A16LX9 INDUSIND BK 18-Feb-15 97.7229 8.1001 1 50 97.7229 8.1001 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.6452 8.2266 5 217 97.6051 8.3700 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.6806 8.0998 2 117 97.6806 8.0998 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 97.6806 8.0998 1 33 97.6806 8.0998 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 97.6806 8.0998 1 33 97.6806 8.0998 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.7291 8.0775 1 25 97.7291 8.0775 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.7291 8.0775 1 25 97.7291 8.0775 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 97.5134 8.3852 1 50 97.5134 8.3852 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.5959 8.1001 1 32 97.5959 8.1001 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 97.4472 8.3876 2 7 97.4472 8.3876 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.3871 8.3701 1 75 97.3871 8.3701 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 97.3780 8.4000 1 25 97.3780 8.4000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.3516 8.4149 1 50 97.3516 8.4149 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.3531 8.4101 1 50 97.3531 8.4101 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.3436 8.3701 1 25 97.3436 8.3701 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.3219 8.3700 1 25 97.3219 8.3700 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 97.3436 8.3701 1 25 97.3436 8.3701 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.2351 8.3700 1 25 97.2351 8.3700 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.2785 8.3700 1 25 97.2785 8.3700 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.2005 8.4778 1 1 97.2005 8.4778 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.2134 8.3701 2 30 97.2134 8.3701 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.1950 8.3601 1 25 97.1950 8.3601 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.1701 8.3700 1 25 97.1701 8.3700 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 97.1386 8.3998 1 50 97.1386 8.3998 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.3050 8.5916 8 505 96.3056 8.5901 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.3493 8.5900 2 500 96.3493 8.5900 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 95.3588 8.4999 2 125 95.3588 8.4999 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 95.3696 8.5200 1 25 95.3696 8.5200 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 95.2530 8.5000 1 50 95.2530 8.5000 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 94.6203 8.5400 1 25 94.6203 8.5400 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.9101 8.6500 2 50 92.9101 8.6500 INE090A16T60 ICICI BK 12-Oct-15 92.4032 8.8000 1 25 92.4032 8.8000 INE652A16JP7 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-15 91.9870 8.7349 1 75 91.9870 8.7349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 