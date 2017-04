Nov 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16GW4 CORPORATION BK 10-Nov-14 99.9343 7.9988 4 475 99.9343 7.9988 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 99.9343 7.9988 3 431.5 99.9343 7.9988 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 99.9334 8.1084 2 200 99.9331 8.1449 INE692A16DR2 UNION BK OF INDIA 10-Nov-14 99.9331 8.1449 1 150 99.9331 8.1449 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.9332 8.1287 2 75 99.9331 8.1449 INE008A16ST5 IDBI BK 10-Nov-14 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE476A16OU1 CANARA BK 10-Nov-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE428A16OC0 ALLAHABAD BK 10-Nov-14 99.9335 8.0962 1 10 99.9335 8.0962 INE008A16SP3 IDBI BK 11-Nov-14 99.9119 8.0462 1 100 99.9119 8.0462 INE648A16GQ9 SBBJ 11-Nov-14 99.9781 7.9953 1 15 99.9781 7.9953 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.7786 8.0990 2 250 99.7786 8.0990 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.7786 8.0990 1 50 99.7786 8.0990 INE168A16HD4 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Nov-14 99.7758 8.2017 1 50 99.7758 8.2017 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.7786 8.0990 1 27 99.7786 8.0990 INE691A16IV5 UCO BK 17-Nov-14 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE112A16GZ7 CORPORATION BK 18-Nov-14 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 99.5781 8.1393 3 325 99.5781 8.1393 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 99.5560 8.1391 1 200 99.5560 8.1391 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 99.5276 8.2497 1 200 99.5276 8.2497 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 99.5304 8.2006 1 100 99.5304 8.2006 INE476A16OZ0 CANARA BK 28-Nov-14 99.5269 8.2620 7 18 99.5269 8.2620 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 99.4670 8.1495 1 95 99.4670 8.1495 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.4683 8.1295 2 60 99.4683 8.1295 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.4683 8.1295 1 50 99.4683 8.1295 INE434A16JC8 ANDHRA BK 1-Dec-14 99.4670 8.1495 1 25 99.4670 8.1495 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 99.4105 8.3242 2 238.3 99.4207 8.1799 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.4207 8.1799 1 25 99.4207 8.1799 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 99.4165 8.2395 1 5 99.4165 8.2395 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.4193 8.1998 1 5 99.4193 8.1998 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 99.2755 8.5927 1 5 99.2755 8.5927 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 99.2931 8.1205 1 50 99.2931 8.1205 INE008A16XC1 IDBI BK 9-Dec-14 99.2905 8.1506 1 25 99.2905 8.1506 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.2703 8.1303 1 100 99.2703 8.1303 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 99.2712 8.1201 2 75 99.2712 8.1201 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.2264 8.1304 1 100 99.2264 8.1304 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.2274 8.1198 1 50 99.2274 8.1198 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.2689 8.4005 1 5 99.2689 8.4005 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.2664 8.4295 1 5 99.2664 8.4295 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.1388 8.1300 1 25 99.1388 8.1300 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 99.1377 8.1404 2 50 99.1377 8.1404 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 99.0070 8.1351 1 25 99.0070 8.1351 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 98.8033 8.3412 1 10 98.8033 8.3412 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 98.6977 8.6002 1 125 98.6977 8.6002 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 98.7652 8.6101 1 25 98.7652 8.6101 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.7231 8.4303 1 15 98.7231 8.4303 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 98.7836 8.4802 1 5 98.7836 8.4802 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.6438 8.5054 2 9.5 98.6438 8.5054 INE095A16PF7 INDUSIND BK 7-Jan-15 98.6828 8.3999 2 50 98.6828 8.3999 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 98.4314 8.4299 1 50 98.4314 8.4299 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 98.3502 8.3874 4 350 98.3502 8.3874 INE141A16RT6 OBC 20-Jan-15 98.3221 8.4174 2 250 98.3221 8.4174 INE434A16FF9 ANDHRA BK 29-Jan-15 98.1328 8.3674 2 100 98.1328 8.3674 INE528G16WL8 YES BK 2-Feb-15 98.0188 8.4799 1 10 98.0188 8.4799 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.7312 8.0699 1 25 97.7312 8.0699 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.7312 8.0699 1 25 97.7312 8.0699 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 97.4396 8.3400 1 25 97.4396 8.3400 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.3871 8.3701 1 21 97.3871 8.3701 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 97.3493 8.4225 1 25 97.3493 8.4225 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.3656 8.3693 1 3 97.3656 8.3693 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 97.3545 8.3348 2 25 97.3545 8.3348 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.2680 8.3349 1 25 97.2680 8.3349 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 97.2501 8.3910 1 2 97.2501 8.3910 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.2383 8.3601 1 25 97.2383 8.3601 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.2231 8.3401 1 2 97.2231 8.3401 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.3493 8.5900 1 95 96.3493 8.5900 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 95.7367 8.5099 1 50 95.7367 8.5099 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 95.7343 8.5150 2 50 95.7343 8.5150 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 95.3696 8.5200 1 25 95.3696 8.5200 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 95.4288 8.4874 1 25 95.4288 8.4874 INE008A16XO6 IDBI BK 21-Aug-15 93.6661 8.6000 2 75 93.6661 8.6000 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.5284 8.7200 1 25 92.5284 8.7200 INE166A16LY6 ING VYSYA BK 2-Nov-15 91.9762 8.8449 1 30 91.9762 8.8449 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 92.0430 8.7649 1 25 92.0430 8.7649 INE528G16ZO5 YES BK 2-Nov-15 92.0054 8.8100 1 25 92.0054 8.8100 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 91.9616 8.7651 1 100 91.9616 8.7651 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 