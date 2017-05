Jan 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.9775 8.2143 1 15 99.9775 8.2143 INE141A16RV2 OBC 21-Jan-15 99.9554 8.1431 1 50 99.9554 8.1431 INE428A16OS6 ALLAHABAD BK 23-Jan-15 99.9091 8.3022 2 110 99.9091 8.3022 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.9113 8.1011 2 55 99.9113 8.1011 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.9102 8.2016 1 5 99.9102 8.2016 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.8210 8.1815 1 250 99.8210 8.1815 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.8445 8.1208 1 5 99.8445 8.1208 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.7990 8.1681 1 200 99.7990 8.1681 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.8219 8.1403 1 75 99.8219 8.1403 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.8217 8.1495 1 10 99.8217 8.1495 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.7535 8.1995 2 215 99.7535 8.1995 INE608A16HH0 PUNJAB AND SIND BK 30-Jan-15 99.7565 8.0995 1 75 99.7565 8.0995 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE428A16OV0 ALLAHABAD BK 3-Feb-15 99.6888 8.1388 2 500 99.6888 8.1388 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.5997 8.1498 1 100 99.5997 8.1498 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.5997 8.1498 1 50 99.5997 8.1498 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.5968 8.2091 1 5 99.5968 8.2091 INE562A16HA4 INDIAN BK 9-Feb-15 99.5333 8.1497 1 200 99.5333 8.1497 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 99.5560 8.1391 2 150 99.5560 8.1391 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.5560 8.1391 1 100 99.5560 8.1391 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.5333 8.1497 1 25 99.5333 8.1497 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.5344 8.1304 1 25 99.5344 8.1304 INE565A16996 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-15 99.5549 8.1594 1 5 99.5549 8.1594 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.5549 8.1594 1 5 99.5549 8.1594 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 99.5106 8.1595 1 290 99.5106 8.1595 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 99.4891 8.1494 1 25 99.4891 8.1494 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 99.4670 8.1495 2 100 99.4670 8.1495 INE095A16LQ3 INDUSIND BK 13-Feb-15 99.4376 8.2575 1 100 99.4376 8.2575 INE649A16FH8 STATE BK OF HYDERABAD 13-Feb-15 99.4436 8.1689 1 50 99.4436 8.1689 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 99.4416 8.1984 1 50 99.4416 8.1984 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 99.3711 8.2500 1 50 99.3711 8.2500 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 99.3779 8.1603 1 50 99.3779 8.1603 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 99.3666 8.3095 1 25 99.3666 8.3095 INE705A16IT7 VIJAYA BK 17-Feb-15 99.3527 8.2001 1 10 99.3527 8.2001 INE692A16DX0 UNION BK OF INDIA 20-Feb-15 99.2949 8.0997 1 100 99.2949 8.0997 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.2819 8.2501 1 50 99.2819 8.2501 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.2776 8.2998 1 17 99.2776 8.2998 INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 99.2346 8.2802 1 5 99.2346 8.2802 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.2026 8.1497 5 150 99.2026 8.1497 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.1900 8.2796 2 100 99.1900 8.2796 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.2151 8.2501 1 25 99.2151 8.2501 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.1856 8.0999 1 100 99.1856 8.0999 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.1909 8.2703 1 25 99.1909 8.2703 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 99.1806 8.1501 1 25 99.1806 8.1501 INE238A16VX4 AXIS BK 26-Feb-15 99.1382 8.3498 1 50 99.1382 8.3498 INE238A16VX4 AXIS BK 26-Feb-15 99.1706 8.2503 1 25 99.1706 8.2503 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 99.1484 8.2501 1 25 99.1484 8.2501 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.1464 8.2696 1 25 99.1464 8.2696 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 99.1157 8.3500 1 25 99.1157 8.3500 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.1262 8.2500 1 25 99.1262 8.2500 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 99.1262 8.2500 1 15 99.1262 8.2500 INE036D16FM2 THE KARUR VYSYA BK 2-Mar-15 99.0483 8.3502 1 68 99.0483 8.3502 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.0540 8.2997 2 25 99.0540 8.2997 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.0596 8.2501 1 25 99.0596 8.2501 INE238A16WE2 AXIS BK 3-Mar-15 99.0490 8.1499 2 80 99.0490 8.1499 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.0374 8.2503 2 75 99.0374 8.2503 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.0374 8.2503 1 25 99.0374 8.2503 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.0653 8.1996 1 10 99.0653 8.1996 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.0153 8.2498 1 25 99.0153 8.2498 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.9526 8.5851 3 120 98.9545 8.5698 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 98.9901 8.2750 1 48.5 98.9901 8.2750 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 98.9871 8.2998 1 25 98.9871 8.2998 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.9586 8.3502 2 44 98.9586 8.3502 INE090A16N41 ICICI BK 9-Mar-15 98.9020 8.2698 1 200 98.9020 8.2698 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.9177 8.1502 1 25 98.9177 8.1502 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.9357 8.1802 1 15 98.9357 8.1802 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.8883 8.2066 2 75 98.8999 8.1201 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.8825 8.2499 1 25 98.8825 8.2499 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.8999 8.1201 1 25 98.8999 8.1201 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.8986 8.1298 1 25 98.8986 8.1298 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.8640 8.2239 3 125 98.8604 8.2500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.8383 8.2501 1 150 98.8383 8.2501 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.8100 8.2942 3 23.8 98.8091 8.3003 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 98.7624 8.1676 4 300 98.7624 8.1676 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.7280 8.2502 1 50 98.7280 8.2502 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 98.7280 8.2502 1 25 98.7280 8.2502 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 98.7211 8.1525 1 0.1 98.7211 8.1525 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 98.6840 8.2499 1 50 98.6840 8.2499 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 98.6840 8.2499 1 50 98.6840 8.2499 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 98.6061 8.1899 1 0.1 98.6061 8.1899 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 98.5677 8.1598 2 150 98.5677 8.1598 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 98.5477 8.1500 1 25 98.5477 8.1500 INE237A16C97 KOTAK MAH BK 7-Apr-15 98.2263 8.4499 2 250 98.2263 8.4499 INE237A16ZC1 KOTAK MAH BK 13-Apr-15 98.0924 8.4502 1 100 98.0924 8.4502 INE237A16ZD9 KOTAK MAH BK 16-Apr-15 98.0257 8.4498 1 50 98.0257 8.4498 INE237A16E12 KOTAK MAH BK 17-Apr-15 98.0034 8.4501 1 50 98.0034 8.4501 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.0164 8.4399 1 50 97.0164 8.4399 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 96.8933 8.5424 2 50 96.8933 8.5424 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 96.8282 8.4199 1 50 96.8282 8.4199 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 92.9890 8.5200 1 25 92.9890 8.5200 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 92.8479 8.5200 1 25 92.8479 8.5200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com