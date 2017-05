Jan 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16GI2 BK OF MAHARASHTRA 23-Jan-15 99.9314 8.3521 2 65 99.9314 8.3521 INE428A16OS6 ALLAHABAD BK 23-Jan-15 99.9331 8.1449 1 60 99.9331 8.1449 INE667A16EO9 SYNDICATE BK 27-Jan-15 99.8439 8.1522 1 150 99.8439 8.1522 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.8439 8.1522 1 85 99.8439 8.1522 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.8426 8.2202 1 20 99.8426 8.2202 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.8213 8.1678 1 100 99.8213 8.1678 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.8449 8.0999 1 5 99.8449 8.0999 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.7772 8.1504 2 175 99.7772 8.1504 INE608A16HH0 PUNJAB AND SIND BK 30-Jan-15 99.7758 8.2017 2 150 99.7758 8.2017 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 99.7770 8.1577 3 100 99.7764 8.1797 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 99.7764 8.1797 1 25 99.7764 8.1797 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 99.8007 8.0989 1 5 99.8007 8.0989 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 99.7097 8.1734 3 210 99.7095 8.1801 INE008A16XK4 IDBI BK 4-Feb-15 99.6654 8.1693 1 25 99.6654 8.1693 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 99.6427 8.1801 3 100 99.6427 8.1801 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 99.6195 8.2008 1 5 99.6195 8.2008 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.5549 8.1594 1 25 99.5549 8.1594 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 99.5112 8.1495 1 50 99.5112 8.1495 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 99.4663 8.1602 1 25 99.4663 8.1602 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 99.4878 8.1702 1 25 99.4878 8.1702 INE705A16IS9 VIJAYA BK 16-Feb-15 99.3885 8.3174 1 15 99.3885 8.3174 INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 99.2641 8.1998 1 5 99.2641 8.1998 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.2246 8.1495 4 300 99.2246 8.1495 INE476A16PI3 CANARA BK 26-Feb-15 99.1585 8.3717 1 11 99.1585 8.3717 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 99.1776 8.1801 1 10 99.1776 8.1801 INE976G16AI1 THE RATNAKAR BK 27-Feb-15 99.1249 8.4798 1 5 99.1249 8.4798 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.0868 8.2050 3 125 99.0876 8.1974 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.1180 8.1199 1 100 99.1180 8.1199 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 99.0818 8.2500 1 65 99.0818 8.2500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.0969 8.1131 1 57 99.0969 8.1131 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.0889 8.1852 2 50 99.0950 8.1303 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 99.0596 8.2501 2 50 99.0596 8.2501 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.0684 8.1723 2 31.8 99.0720 8.1403 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.0501 8.1404 3 125 99.0501 8.1404 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.0720 8.1403 1 100 99.0720 8.1403 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 99.0153 8.2498 1 50 99.0153 8.2498 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.0295 8.1296 1 25 99.0295 8.1296 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 98.9931 8.2501 1 50 98.9931 8.2501 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.0366 8.0696 1 25 99.0366 8.0696 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.9267 8.2501 1 50 98.9267 8.2501 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.9177 8.1502 1 5 98.9177 8.1502 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.8971 8.1406 3 135 98.8860 8.2238 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 98.8825 8.2499 1 25 98.8825 8.2499 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 98.8604 8.2500 1 50 98.8604 8.2500 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 98.8838 8.2402 1 25 98.8838 8.2402 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 98.8481 8.1797 2 100 98.8481 8.1797 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.8383 8.2501 1 75 98.8383 8.2501 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.8709 8.1734 2 75 98.8618 8.2397 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.8459 8.1956 2 42.3 98.8550 8.1301 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.8550 8.1301 1 25 98.8550 8.1301 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.8584 8.1059 2 7.5 98.8383 8.2501 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.7441 8.2899 2 37.9 98.7441 8.2899 INE428A16OY4 ALLAHABAD BK 19-Mar-15 98.7230 8.1402 2 100 98.7230 8.1402 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 98.7230 8.1402 2 50 98.7230 8.1402 INE562A16FS0 INDIAN BK 20-Mar-15 98.6777 8.2899 2 50 98.6777 8.2899 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 98.6974 8.1648 1 10 98.6974 8.1648 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 98.6053 8.3267 2 69 98.6147 8.2700 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 98.6362 8.1398 2 50 98.6362 8.1398 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 98.6180 8.2500 1 20 98.6180 8.2500 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 98.6279 8.1901 1 10 98.6279 8.1901 INE160A16KE3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-15 98.5885 8.1652 1 25 98.5885 8.1652 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 98.2534 8.5374 4 500 98.2534 8.5374 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.2793 8.4085 6 295 98.2810 8.4001 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.2433 8.5876 2 75 98.2433 8.5876 INE095A16PU6 INDUSIND BK 7-Apr-15 98.2206 8.5876 1 100 98.2206 8.5876 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 97.2479 8.4668 1 47 97.2479 8.4668 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 97.1592 8.4699 2 50 97.1592 8.4699 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 96.9196 8.5300 1 5 96.9196 8.5300 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 96.8643 8.4399 1 50 96.8643 8.4399 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 96.8317 8.4700 1 25 96.8317 8.4700 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 96.7919 8.4599 1 50 96.7919 8.4599 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 93.4125 8.5800 1 25 93.4125 8.5800 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 93.0189 8.5337 2 50 93.0161 8.5374 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 93.0294 8.5200 1 25 93.0294 8.5200 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 92.9688 8.5200 1 25 92.9688 8.5200 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 92.8544 8.5375 1 50 92.8544 8.5375 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 