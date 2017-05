Jan 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 99.9553 8.1614 1 100 99.9553 8.1614 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.9551 8.1979 2 60.4 99.9551 8.1979 INE457A16GI2 BK OF MAHARASHTRA 23-Jan-15 99.9543 8.3441 1 55 99.9543 8.3441 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.8668 8.1152 3 635 99.8651 8.2175 INE667A16EO9 SYNDICATE BK 27-Jan-15 99.8662 8.1504 1 150 99.8662 8.1504 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.8439 8.1522 1 95 99.8439 8.1522 INE168A16KW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-15 99.8434 8.1784 1 50 99.8434 8.1784 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.8435 8.1731 1 25 99.8435 8.1731 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 99.8002 8.1192 3 150 99.8002 8.1192 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.7992 8.1599 2 140 99.7992 8.1599 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 99.7320 8.1736 2 70.5 99.7320 8.1736 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.5760 8.1799 2 35 99.5760 8.1799 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 99.5763 8.1741 1 25 99.5763 8.1741 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.5750 8.1993 1 10 99.5750 8.1993 INE090A16L19 ICICI BK 10-Feb-15 99.5554 8.1502 1 25 99.5554 8.1502 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 99.5070 8.2198 1 25 99.5070 8.2198 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 99.4847 8.2199 1 75 99.4847 8.2199 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 99.4179 8.2196 1 50 99.4179 8.2196 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 99.3749 8.1999 2 10 99.3711 8.2500 INE476A16PA0 CANARA BK 18-Feb-15 99.3734 8.2197 1 5 99.3734 8.2197 INE683A16FB0 THE SOUTH INDIAN BK 20-Feb-15 99.3289 8.2202 11 400 99.3289 8.2202 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.2493 8.1199 2 120 99.2493 8.1199 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.2355 8.2704 1 5 99.2355 8.2704 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 99.2659 8.1796 1 5 99.2659 8.1796 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 99.2217 8.1802 1 5 99.2217 8.1802 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.1706 8.2503 1 28 99.1706 8.2503 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.1419 8.1004 3 425 99.1419 8.1004 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.1077 8.2157 2 35 99.1169 8.1301 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 99.1419 8.1004 1 25 99.1419 8.1004 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 99.1115 8.1802 1 25 99.1115 8.1802 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.1115 8.1802 1 25 99.1115 8.1802 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.0727 8.1337 6 375 99.0766 8.0996 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.0548 8.0998 3 100 99.0548 8.0998 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 99.0351 8.2702 1 52 99.0351 8.2702 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 99.0766 8.0996 2 25 99.0766 8.0996 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 99.0123 8.2752 1 106 99.0123 8.2752 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.9665 8.1099 1 25 98.9665 8.1099 INE667A16EW2 SYNDICATE BK 10-Mar-15 98.9640 8.1298 1 300 98.9640 8.1298 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.9641 8.1291 3 205 98.9678 8.0996 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.9046 8.2500 2 50 98.9046 8.2500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.8999 8.1201 1 100 98.8999 8.1201 INE434A16GE0 ANDHRA BK 13-Mar-15 98.8795 8.1101 1 25 98.8795 8.1101 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.8795 8.1101 1 25 98.8795 8.1101 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 98.8129 8.1203 1 50 98.8129 8.1203 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.7927 8.1100 1 25 98.7927 8.1100 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 98.7280 8.2502 1 50 98.7280 8.2502 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 98.7280 8.2502 1 25 98.7280 8.2502 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 98.7060 8.2500 1 50 98.7060 8.2500 INE237A16YQ4 KOTAK MAH BK 20-Mar-15 98.7029 8.2701 1 25 98.7029 8.2701 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 98.6400 8.2499 2 75 98.6400 8.2499 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 98.6362 8.2732 2 66 98.6367 8.2702 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 98.6571 8.1448 1 25 98.6571 8.1448 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 98.6571 8.1448 1 25 98.6571 8.1448 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 98.6295 8.1801 2 50 98.6180 8.2500 INE652A16JD3 STATE BK OF PATIALA 24-Mar-15 98.6304 8.1749 2 5 98.6304 8.1749 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 98.5919 8.1453 2 25 98.5919 8.1453 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 98.6136 8.1452 1 5 98.6136 8.1452 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 98.4671 8.2351 1 200 98.4671 8.2351 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.3032 8.4003 1 5 98.3032 8.4003 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 98.2710 8.4498 9 235 98.2710 8.4498 INE090A16O65 ICICI BK 16-Apr-15 98.0634 8.4802 1 125 98.0634 8.4802 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.0396 8.5001 2 25 97.0396 8.5001 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 96.8645 8.5000 2 150 96.8645 8.5000 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 96.8118 8.4650 2 100 96.8026 8.4901 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.8017 8.4925 5 100 96.8045 8.4849 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 96.7554 8.4999 2 50 96.7554 8.4999 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 94.5244 8.6301 1 25 94.5244 8.6301 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 94.1151 8.5801 1 25 94.1151 8.5801 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 93.7424 8.6400 1 16 93.7424 8.6400 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 93.6937 8.5900 1 100 93.6937 8.5900 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 93.1262 8.5800 2 75 93.1262 8.5800 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 93.0684 8.6301 2 50 93.0684 8.6301 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 93.0244 8.5800 1 25 93.0244 8.5800 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 92.9131 8.5138 2 50 92.9180 8.5075 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 