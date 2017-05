Jan 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.8876 8.2144 1 5 99.8876 8.2144 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.8678 8.0528 1 75 99.8678 8.0528 INE168A16KW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.8250 7.9984 1 80 99.8250 7.9984 INE668A16766 TAMILNAD MERCANTILE BK 2-Feb-15 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.6265 8.0493 1 5 99.6265 8.0493 INE565A16996 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-15 99.6265 8.0493 1 5 99.6265 8.0493 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 99.5801 8.1005 1 25 99.5801 8.1005 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 99.5171 8.0506 1 100 99.5171 8.0506 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 99.5171 8.0506 1 15 99.5171 8.0506 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 99.4358 8.2841 1 100 99.4358 8.2841 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 99.4044 8.0999 1 5 99.4044 8.0999 INE238A16VV8 AXIS BK 23-Feb-15 99.2703 8.3843 2 0.8 99.2703 8.3843 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.2730 8.0999 1 200 99.2730 8.0999 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 99.2757 8.0696 1 100 99.2757 8.0696 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.2719 8.1123 1 12 99.2719 8.1123 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 99.2836 8.2304 1 5 99.2836 8.2304 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.1791 7.9502 1 25 99.1791 7.9502 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.1299 8.2147 2 4 99.1299 8.2147 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.1262 8.2500 1 25 99.1262 8.2500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 99.1080 8.2128 1 5.2 99.1080 8.2128 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.1058 8.2332 2 4 99.1058 8.2332 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.1363 7.9499 1 14 99.1363 7.9499 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.0928 8.1502 1 5 99.0928 8.1502 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.1061 8.0300 2 75 99.1017 8.0700 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.0751 8.1129 1 10 99.0751 8.1129 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 99.0374 8.2503 1 50 99.0374 8.2503 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 99.0363 8.2598 1 50 99.0363 8.2598 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.0935 7.9500 1 14 99.0935 7.9500 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 98.9710 8.2498 2 100 98.9710 8.2498 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 98.9662 8.2887 1 50 98.9662 8.2887 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.9681 8.2733 1 50 98.9681 8.2733 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.9701 8.2567 2 27.5 98.9699 8.2587 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.9931 8.2501 1 25 98.9931 8.2501 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.9847 8.1388 1 2 98.9847 8.1388 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 98.9488 8.2503 1 25 98.9488 8.2503 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.9470 8.0924 1 1 98.9470 8.0924 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.9027 8.2645 1 37 98.9027 8.2645 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 98.9653 7.9503 1 25 98.9653 7.9503 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.8854 8.2280 4 195 98.8803 8.2664 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.8817 8.2558 2 55 98.8803 8.2664 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.8825 8.2499 1 25 98.8825 8.2499 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.9243 8.1000 1 5 98.9243 8.1000 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 98.8311 8.1452 1 25 98.8311 8.1452 INE683A16DE9 THE SOUTH INDIAN BK 18-Mar-15 98.7735 8.2406 1 88 98.7735 8.2406 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 98.8375 7.9501 1 25 98.8375 7.9501 INE090A16O24 ICICI BK 19-Mar-15 98.7501 8.2498 1 25 98.7501 8.2498 INE036D16FU5 THE KARUR VYSYA BK 23-Mar-15 98.6420 8.3750 2 130 98.6620 8.2499 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 98.6632 8.2424 2 100 98.6588 8.2699 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 98.6620 8.2499 1 25 98.6620 8.2499 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 98.6620 8.2499 1 25 98.6620 8.2499 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 98.6620 8.2499 1 25 98.6620 8.2499 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 98.6788 8.1449 1 5 98.6788 8.1449 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 98.6342 8.1519 1 5 98.6342 8.1519 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 98.5960 8.2501 1 75 98.5960 8.2501 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 98.5928 8.1400 1 25 98.5928 8.1400 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 98.3084 8.4873 3 100 98.3084 8.4873 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.3010 8.5250 2 100 98.3010 8.5250 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 98.2891 8.5858 2 75 98.2891 8.5858 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 98.2933 8.4502 1 25 98.2933 8.4502 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 98.0634 8.4802 2 125 98.0634 8.4802 INE683A16FF1 THE SOUTH INDIAN BK 5-May-15 97.6340 8.5876 1 25 97.6340 8.5876 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 97.3049 8.4247 2 0.6 97.3049 8.4247 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 96.8681 8.4900 1 25 96.8681 8.4900 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.8427 8.4999 7 150 96.8427 8.4999 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.8136 8.5200 1 25 96.8136 8.5200 INE652A16JR3 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-15 96.7776 8.4398 3 80 96.7775 8.4401 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 96.6683 8.4999 1 25 96.6683 8.4999 INE483A16JG6 CENTRAL BK OF INDIA 26-Jun-15 96.5182 8.5500 3 250 96.5182 8.5500 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 95.7889 8.4901 1 25 95.7889 8.4901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.