Jan 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.9113 8.1011 4 200 99.9113 8.1011 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.9097 8.2473 1 75 99.9097 8.2473 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.9108 8.1468 2 50 99.9108 8.1468 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.8884 8.1559 3 175 99.8878 8.1998 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.8885 8.1486 1 70 99.8885 8.1486 INE608A16HH0 PUNJAB AND SIND BK 30-Jan-15 99.8449 8.0999 3 225 99.8449 8.0999 INE683A16EW9 THE SOUTH INDIAN BK 30-Jan-15 99.8439 8.1522 1 100 99.8439 8.1522 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.8452 8.0860 2 75 99.8449 8.0999 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 99.8439 8.1522 1 50 99.8439 8.1522 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.8455 8.0685 1 25 99.8455 8.0685 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 99.8449 8.0999 1 1 99.8449 8.0999 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.7141 8.0502 1 5 99.7141 8.0502 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 99.4705 8.0957 2 33 99.4705 8.0957 INE651A16GR1 STATE BK OF MYSORE 16-Feb-15 99.5608 8.0508 1 5 99.5608 8.0508 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 99.5608 8.0508 1 5 99.5608 8.0508 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 99.5608 8.0508 1 5 99.5608 8.0508 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 99.5608 8.0508 1 5 99.5608 8.0508 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.3825 8.0996 1 5 99.3825 8.0996 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.2785 8.2894 1 45 99.2785 8.2894 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 99.2707 8.3797 2 30 99.2707 8.3797 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.3817 8.1101 1 25 99.3817 8.1101 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.2905 8.1506 1 5 99.2905 8.1506 INE090A16M42 ICICI BK 25-Feb-15 99.2452 8.4120 2 25 99.2452 8.4120 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 99.2378 8.2453 2 25 99.2378 8.2453 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.2146 8.2554 2 51 99.2146 8.2554 INE976G16AI1 THE RATNAKAR BK 27-Feb-15 99.2933 8.3800 1 5 99.2933 8.3800 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.1420 8.3129 4 100 99.1492 8.2423 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 99.1484 8.2501 1 50 99.1484 8.2501 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.1484 8.2501 1 25 99.1484 8.2501 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 99.1484 8.2501 1 25 99.1484 8.2501 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.2557 8.0500 1 25 99.2557 8.0500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.2530 8.0796 2 25 99.2530 8.0796 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.1668 8.0703 2 18 99.1668 8.0703 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 99.2603 8.0001 1 5 99.2603 8.0001 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.1262 8.2500 1 125 99.1262 8.2500 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 99.1277 8.2357 1 50 99.1277 8.2357 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 99.0792 8.4804 2 28 99.0792 8.4804 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 99.0576 8.4692 3 51.4 99.1017 8.0695 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 99.0336 8.4804 2 28 99.0336 8.4804 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 99.0076 8.1302 1 20 99.0076 8.1302 INE668A16782 TAMILNAD MERCANTILE BK 9-Mar-15 98.9635 8.4952 1 13 98.9635 8.4952 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.9719 8.2425 1 50 98.9719 8.2425 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.9675 8.2781 1 50 98.9675 8.2781 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 99.0878 8.0004 1 5 99.0878 8.0004 INE095A16MO6 INDUSIND BK 10-Mar-15 99.0314 8.4999 1 5 99.0314 8.4999 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.9488 8.2503 2 100 98.9488 8.2503 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 98.8971 8.4802 2 50 98.8971 8.4802 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.9277 8.2423 1 25 98.9277 8.2423 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.8446 8.0500 1 50 98.8446 8.0500 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 98.7610 8.4798 2 50 98.7610 8.4798 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 98.7726 8.2467 1 50 98.7726 8.2467 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 98.3323 8.4799 1 50 98.3323 8.4799 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.3313 8.4851 2 47 98.3313 8.4851 INE237A16ZC1 KOTAK MAH BK 13-Apr-15 98.1711 8.4998 1 220 98.1711 8.4998 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 94.4469 8.5500 1 20 94.4469 8.5500 INE237A16E20 KOTAK MAH BK 22-Jan-16 92.0672 8.6400 1 7.5 92.0672 8.6400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com