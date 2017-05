Jan 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.9780 8.0399 5 450 99.9780 8.0318 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.9335 8.0962 2 50 99.9335 8.0962 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.9335 8.0962 2 50 99.9335 8.0962 INE608A16HH0 PUNJAB AND SIND BK 30-Jan-15 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.7799 8.0514 1 5 99.7799 8.0514 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 99.7344 8.1002 1 25 99.7344 8.1002 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 99.7344 8.1002 1 25 99.7344 8.1002 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.7324 8.1613 1 5 99.7324 8.1613 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.7324 8.1613 1 5 99.7324 8.1613 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 99.5765 8.1703 1 5 99.5765 8.1703 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 99.5321 8.1708 1 5 99.5321 8.1708 INE238A16VV8 AXIS BK 23-Feb-15 99.4263 8.1003 1 25 99.4263 8.1003 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.4007 8.1505 1 5 99.4007 8.1505 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 99.3617 8.3741 2 1.25 99.3617 8.3741 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.3645 8.0497 2 100 99.3645 8.0497 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.3168 8.0995 3 500 99.3168 8.0995 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 99.3168 8.0995 2 50 99.3168 8.0995 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.3330 8.1697 1 5 99.3330 8.1697 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.2523 8.0872 1 25 99.2523 8.0872 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 99.2392 8.2300 1 23.5 99.2392 8.2300 INE036D16FM2 THE KARUR VYSYA BK 2-Mar-15 99.2374 8.2496 1 5 99.2374 8.2496 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 99.2775 8.0494 1 5 99.2775 8.0494 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.2305 8.0870 1 75 99.2305 8.0870 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.2340 8.0499 1 25 99.2340 8.0499 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 99.2340 8.0499 1 5 99.2340 8.0499 INE434A16FO1 ANDHRA BK 6-Mar-15 99.1886 8.0698 1 15 99.1886 8.0698 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 99.0782 8.2826 1 20 99.0782 8.2826 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 99.0983 8.1004 1 1 99.0983 8.1004 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 99.0777 8.0898 1 25 99.0777 8.0898 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 99.0766 8.0996 1 5 99.0766 8.0996 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 99.0181 8.2257 4 38 99.0150 8.2523 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.9887 8.2866 3 60 98.9887 8.2866 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.9931 8.2501 1 50 98.9931 8.2501 INE940O16042 FIRSTRAND BK 13-Mar-15 98.9650 8.4828 1 50 98.9650 8.4828 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 98.9668 8.4679 1 25 98.9668 8.4679 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.9989 8.2021 1 15 98.9989 8.2021 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 99.0113 8.0995 1 5 99.0113 8.0995 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 98.9277 8.2423 1 25 98.9277 8.2423 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 98.9473 8.0901 1 25 98.9473 8.0901 INE434A16GD2 ANDHRA BK 18-Mar-15 98.8825 8.2499 1 25 98.8825 8.2499 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 98.8604 8.2500 2 215 98.8604 8.2500 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 98.8720 8.1651 2 50 98.8617 8.2405 INE237A16YQ4 KOTAK MAH BK 20-Mar-15 98.8368 8.2609 1 25 98.8368 8.2609 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 98.7886 8.1379 1 25 98.7886 8.1379 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 98.7816 8.1855 1 20 98.7816 8.1855 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.4419 8.3724 2 300 98.4410 8.3775 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 98.4206 8.4890 3 225 98.4179 8.5036 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 98.4209 8.4872 2 200 98.4209 8.4872 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 98.4300 8.4375 4 125 98.4300 8.4375 INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 98.4300 8.4375 1 100 98.4300 8.4375 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 98.4186 8.4998 1 50 98.4186 8.4998 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 98.4213 8.4850 3 43 98.4213 8.4850 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 98.3956 8.5022 1 12 98.3956 8.5022 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 97.1698 8.5049 1 25 97.1698 8.5049 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 94.4669 8.5174 1 20 94.4669 8.5174 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 93.2521 8.5200 1 25 93.2521 8.5200 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 93.1140 8.5150 5 250 93.1140 8.5150 INE652A16JX1 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-16 92.2471 8.5450 2 200 92.2471 8.5450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com